Успешные хозяйства становятся еще успешнее

Posted Сегодня, 23:08
Published Сегодня, 23:08
Modified Сегодня, 23:08
Updated Сегодня, 23:08
Аппаратно-программный комплекс РСМ Агротроник позволяет осуществлять контроль, анализ и затем планирование деятельности, что положительно сказывается на всех агротехнологических этапах полевой деятельности. Контроль над техникой дает данные, на основании которых строится работа. Современные фермеры уже активно пользуются возможностью повышения продуктивности своей работы, а значит — и роста прибыли. Вот, что говорит про РСМ Агротроник Альберт Георгиевич Айвазов, главный инженер КФХ Руденко О. В. из Ростовской области:
«В хозяйстве уже два года эксплуатируем трактор Ростсельмаш 2375, на котором РСМ Агротроник был установлен в базовой комплектации. Мы подключили систему сразу. Используем данные о:
Без системы мониторинга было бы хуже. Я бы не получал всю нужную информацию. А так я вижу, что и где сделано, и могу оперативно принимать решения. Также можно своевременно устранить проблемы несанкционированного использования техники.
Один из главных «смыслов» платформы — возможность видеть, где машина находится в текущий момент, и сколько она к этому моменту сделала. Эта информация необходима для дальнейшего планирования работ. Имея точные данные «здесь и сейчас», я понимаю, куда отправить трактор дальше и какой объем работ для него запланировать. Такие системы, безусловно, нужны».
Все эти опции доступны владельцу прямо из дома или офиса. Еще важно, что данные можно «ретранслировать» в «1С», и в другие системы учета и планирования.
Обработка и передача данных производится на сервере Ростсельмаш постоянно. Если агромашина находится вне зоны покрытия мобильной связью, данные собираются в бортовой части системы и передаются на сервер, когда техника входит в зону устойчивого сигнала сотового оператора.
Информация хранится в России на сервере, она доступна для просмотра или выгрузки в удобном формате в любое время. То есть, разрабатывая планы на будущий сезон, мудрый аграрий опирается на объективные и максимально полные данные о своем хозяйстве.
Платформа РСМ Агротроник установлена на ряд новых моделей, в том числе и на популярный во всех регионах трактор Ростсельмаш 2375, а также доступна для агромашин Ростсельмаш, выпущенных в течение последних десяти лет.
В нашем регионе эта популярная машина тоже зарекомендовала себя на отлично. О работе на тракторе Ростсельмаш 2375 рассказал глава ИП ГКФХ Войтюк Ярослав Викторович:
«Основной вид деятельности нашего хозяйства — зерноводство. Обрабатываемая площадь 3000 га. Трактор у нас с 2020 года, отработали на нем более 2000 моточасов. Агрегатировали трактор с современными орудиями, использовали его для подготовки почвы под посев.
Хочу отметить, что Ростсельмаш 2375 производительная, простая в обслуживании и экономичная машина. Надежный запуск в холодную погоду, минимальная шумность на высоких оборотах, простой контроль над параметрами хода. Трактором мы довольны!»
Подробно рассказать о том, как выбрать агромашину и как увеличить эффективность сельскохозяйственных работ смогут менеджеры ООО «Дальневосточный Автоцентр». Достичь успеха помогает широкий набор электронных систем Ростсельмаш, которые интегрируются в платформу. Они позволяют оптимизировать уборочную логистику, учитывать обработанную площадь, картировать урожайность и влажность, повышать безопасность работы в ночное время и даже полностью освободить механизатора от управления движением машины и орудием в поле, оставив только контрольную функцию за процессом.
Реклама