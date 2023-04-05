Успешные хозяйства становятся еще успешнее

Аппаратно-программный комплекс РСМ Агротроник позволяет осуществлять контроль, анализ и затем планирование деятельности, что положительно сказывается на всех агротехнологических этапах полевой деятельности. Контроль над техникой дает данные, на основании которых строится работа. Современные фермеры уже активно пользуются возможностью повышения продуктивности своей работы, а значит — и роста прибыли. Вот, что говорит про РСМ Агротроник Альберт Георгиевич Айвазов, главный инженер КФХ Руденко О. В. из Ростовской области: