Когда заработают фонтаны во Владивостоке

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
По словам главного механика по обслуживанию фонтанов МУПВ «ВПЭС» Евгения Демченко, пять светодиодных фонтанов на улице Адмирала Фокина уже находятся в процессе расконсервации. Специалистам предстоит настроить системы управления, электронику и электроосвещение. Также запланировано обновление насосного оборудования на трёх фонтанах по Адмирала Фокина. Его заменят на новое — энергосберегающее. Также замене подлежат 14 прожекторов посдветки.
Не оставят без внимания при подготовке к летнему сезону светомузыкальный фонтан на Спортивной набережной и центральную площадь Владивостока.
Городские фонтаны включат 1 мая в 10 часов. Кроме того, на территории кампуса ДВФУ будет подготовлен «плавающий» фонтан и система водопадов. Их включат в этот же день в 12 часов.
Режим работы городских фонтанов в будние дни — с 10 до 22 часов, в выходные и праздничные дни — с 10 до 23 часов.
Открытие городских фонтанов важно не только для жителей, но и для туризма и экономики региона. Городские фонтаны привлекают множество гостей и создают атмосферу праздника и уюта в городе.