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Когда заработают фонтаны во Владивостоке

5 апреля 2023, 23:00

Во Владивостоке начали «расконсервацию» фонтанов

Владивосток готовится к открытию фонтанов. МУПВ «ВПЭС» начало процесс расконсервации оборудования. Специалисты очистят и обновят механизмы всех шести фонтанов в городе в течение месяца. Удалят грязи и ржавчину из чаш фонтанов, а их поверхность обработают специальным защитным средством.
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Город

По словам главного механика по обслуживанию фонтанов МУПВ «ВПЭС» Евгения Демченко, пять светодиодных фонтанов на улице Адмирала Фокина уже находятся в процессе расконсервации. Специалистам предстоит настроить системы управления, электронику и электроосвещение. Также запланировано обновление насосного оборудования на трёх фонтанах по Адмирала Фокина. Его заменят на новое — энергосберегающее. Также замене подлежат 14 прожекторов посдветки.

Не оставят без внимания при подготовке к летнему сезону светомузыкальный фонтан на Спортивной набережной и центральную площадь Владивостока.

Городские фонтаны включат 1 мая в 10 часов. Кроме того, на территории кампуса ДВФУ будет подготовлен «плавающий» фонтан и система водопадов. Их включат в этот же день в 12 часов.

Режим работы городских фонтанов в будние дни — с 10 до 22 часов, в выходные и праздничные дни — с 10 до 23 часов.

Открытие городских фонтанов важно не только для жителей, но и для туризма и экономики региона. Городские фонтаны привлекают множество гостей и создают атмосферу праздника и уюта в городе.

#Общество#Город#Благоустройство#Благоустройство города#Новости#Приморский край#Владивосток
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