Когда заработают фонтаны во Владивостоке

По словам главного механика по обслуживанию фонтанов МУПВ «ВПЭС» Евгения Демченко, пять светодиодных фонтанов на улице Адмирала Фокина уже находятся в процессе расконсервации. Специалистам предстоит настроить системы управления, электронику и электроосвещение. Также запланировано обновление насосного оборудования на трёх фонтанах по Адмирала Фокина. Его заменят на новое — энергосберегающее. Также замене подлежат 14 прожекторов посдветки.