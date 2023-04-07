Глава Владивостока назвал перечень объектов благоустройства на 2024 год

«Друзья, в этом году у нас вновь есть уникальный шанс привлечь федеральные средства и продолжить работу по созданию и благоустройству общественных пространств. Я призываю горожан внести свой вклад в развитие Владивостока и принять участие в голосовании», — заявил в своем Telegram-канале градоначальник.