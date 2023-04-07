Глава Владивостока назвал перечень объектов благоустройства на 2024 год

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
Жители каждой улицы и каждого микрорайона города имеют возможность за счет бюджетных средств создать красоту в шаговой доступности. С 15 апреля по 31 мая стартует голосование на платформе 25.gorodsreda.ru.
Всего для голосования выбрано 10 общественных территорий и пространств:
Глава города Владивостока Константин Шестаков призывает всех жителей столицы ДФО приложить руку к данному голосованию.
«Друзья, в этом году у нас вновь есть уникальный шанс привлечь федеральные средства и продолжить работу по созданию и благоустройству общественных пространств. Я призываю горожан внести свой вклад в развитие Владивостока и принять участие в голосовании», — заявил в своем Telegram-канале градоначальник.