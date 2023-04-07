zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Изображение материала

Глава Владивостока назвал перечень объектов благоустройства на 2024 год

7 апреля 2023, 06:40
Фото: zr.media
Десять территорий представят во Владивостоке на онлайн-голосование для благоустройства в 2024 году. Уже с 15 апреля жители столицы ДФО смогут проголосовать за объекты, которые необходимо привести в порядок.
Сюжет
Город

Жители каждой улицы и каждого микрорайона города имеют возможность за счет бюджетных средств создать красоту в шаговой доступности. С 15 апреля по 31 мая стартует голосование на платформе 25.gorodsreda.ru.

Всего для голосования выбрано 10 общественных территорий и пространств:

  • Общественная территория на улице Тобольской, 10
  • Общественная территория в районе улицы Ватутина, 26
  • Сквер на улице Харьковской, 3
  • Общественная территория на улице Полярной, 1
  • Общественная территория на улице Борисенко, 8
  • Общественная территория в районе улицы Жигура, 6
  • Общественная территория в районе улицы Руднева, 1б
  • Сквер Магнитогорский на улице Магнитогорской, 1
  • Общественная территория в районе улицы Кирова, 116
  • Сквер Энергетиков на улице Верхнепортовой, 9

Глава города Владивостока Константин Шестаков призывает всех жителей столицы ДФО приложить руку к данному голосованию.

«Друзья, в этом году у нас вновь есть уникальный шанс привлечь федеральные средства и продолжить работу по созданию и благоустройству общественных пространств. Я призываю горожан внести свой вклад в развитие Владивостока и принять участие в голосовании», — заявил в своем Telegram-канале градоначальник.

#Город#Общество#Люди#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Успешные хозяйства становятся еще успешнее
4 апреля 23:08
В «Терминале Астафьева» впервые успешно опробовали технологию «борт-вагон»
3 апреля 08:26
Подробности по земле на Успенского: приватизация была проведена незаконно?
3 апреля 05:03
Около 80 тысяч детей отдохнут в Приморье в летнюю оздоровительную кампанию
2 апреля 09:23
Пока иностранцы пытаются «в анти-хайп», Кожемяко успешно договаривается с Китаем
1 апреля 09:50
Оккупировать Приморье планируют китайские власти — западные СМИ
31 марта 10:42