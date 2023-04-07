Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Информация о массовом наборе добровольцев на СВО появилась в ряде российских СМИ в марте 2023 года. По данным источников СМИ, в российских регионах с 1 апреля начнется масштабная кампания по привлечению контрактников для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Утверждается, что до конца 2023 года планируется набрать в добровольческие формирования порядка 400 тысяч контрактников по всей стране.
Тем не менее в Минобороны не подтверждают, но и не опровергают такую информацию. А в начале марта 2023 года ведомство выпустило приказ о правилах набора добровольцев на СВО. Но в данном документе нет никакой информации о количестве контрактников, которых планируется привлечь в добровольческие формирования.
Официального подтверждения массового набора добровольцев на СВО нет. Однако источники СМИ в регионах заявляют о том, что субъекты РФ уже получили разнарядку на привлечение контрактников, а губернаторы вели подготовительную работу в этом направлении уже несколько месяцев.
Спущен ли план по набору добровольцев на СВО во Владивосток — неизвестно. Но на электронной доске объявлений о вакансиях во Владивостоке в конце марта появилось множество объявлений о наборе военнослужащих по контракту в различные воинские части на территории Приморья и других регионов РФ.
Стать добровольцем СВО активно приглашает владивостокцев и пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный во Владивостоке по улице Верхнепортовой, 12а.
В новом приказе Минобороны изменило и ужесточило порядок и правила набора контрактников. Теперь доброволец на СВО должен будет пройти три этапа перед подписанием контракта.
Кроме того, документ регламентирует защиту прав контрактника: добровольцу СВО будет выдан документ установленного образца, закрепляющий его статус и дающий право на все преференции и льготы, которые полагаются ветеранам боевых действий.
Пункт отбора добровольцев на СВО во Владивостоке выдвигает всего два требования к кандидатам: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья.
На первом этапе отбора доброволец на СВО проходит проверку документов: семейное положение, наличие судимостей, гражданство и др. Предпочтение будет отдаваться тем добровольцам, которые ранее уже проходили военную службу и имеют военно-учетную специальность.
На втором этапе мужчина будет проходить медкомиссию. Медики должны удостовериться, что у добровольца на СВО нет острых и опасных хронических заболеваний, тяжелых увечий и травм.
Кроме того, мужчина должен пройти обследование у психиатра. Уточняется, что доброволец должен четко и внятно объяснить в беседе со специалистом свою мотивацию участия в СВО. Мужчине могут и отказать в зачислении в добровольцы на СВО, если специалист посчитает, что гражданин психологически не готов служить в рядах ВС РФ.
Третий этап отбора – оценка физической подготовленности кандидата. При этом требования зависят от возраста добровольца на СВО.
Подать заявление на службу в добровольческом формировании во Владивостоке можно в территориальном комиссариате или в пункте отбора добровольцев на СВО. Также заявку можно отправить онлайн: через личный кабинет на сайте Минобороны или через портал «Госуслуги», выбрав услугу «Стать добровольцем или контрактником».
В феврале — марте 2023 года российские мужчины разного возраста стали получать повестки в военкомат. Это привело к обеспокоенности граждан и слухам, что в стране скоро начнется вторая волна частичной мобилизации.
Однако в Министерстве обороны заявили, что ведомство не проводит никаких дополнительных мероприятий, связанных с частичной мобилизацией. В ведомстве призвали граждан не верить ложной информации и опираться только на официальные источники.
Рассылку повесток мужчинам в военкоматах объяснили уточнением данных. Частичная мобилизация, проведенная осенью 2022 года, выявила массу пробелов в учетных данных мужчин, состоящих на воинском учете. В связи с этим военкоматы проводят мероприятия по актуализации данных, которые не имеют ничего общего с частичной мобилизацией.
В военкоматах утверждают, что мужчин, пришедших по повестке, не собираются отправлять на СВО. Эксперты предполагают, что в военкоматах будет проводиться активная агитационная работа по привлечению добровольцев на СВО. Но запись в добровольческие формирования возможна исключительно на добровольной основе.
Официально повестки с 1 апреля 2023 года будут рассылаться мужчинам призывного возраста, то есть тем, кто еще не служил в ВС РФ. С этого момента начинается весенний призыв — 2023, в рамках которого планируется призывать на срочную службу мужчин из Владивостока от 18 до 27 лет.
Военком Приморского края пока не озвучил план набора на срочную службу в весенний призыв — 2023. В 2022 году из Приморья призвали полторы тысячи человек. Возможно, в этом году количество призывников на срочную службу из Владивостока будет больше, поскольку общий план призыва по России увеличили на 12,5 тысячи человек по сравнению с минувшим годом.
Также в апреле могут начать приходить повестки мужчинам для проведения ежегодных военных сборов. Но пока приказ о военных сборах в 2023 году не подписан российским президентом.
Призванные на срочную службу молодые люди не будут направляться в горячие точки. Об этом не раз заявляли российские власти и представители Минобороны. В зону СВО отправляются только самые подготовленные и боеспособные добровольческие формирования, прошедшие боевую подготовку и имеющие опыт службы в армии.
Но по истечении шести месяцев службы срочнику могут предложить подписать контракт. Это делается исключительно на добровольной основе. Если молодой человек не желает идти на контрактную службу, то он будет демобилизован по окончании срока службы.
Срочники из Владивостока могут направляться на службу в приграничные районы — например в Воронежскую, Курскую, Белгородскую области. Но в период пребывания на данных территориях к выполнению каких-либо особых боевых задач они привлекаться не будут.
Председатель Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов:
«В приграничных районах сейчас достаточно людей, в обязанности которых как раз и входит выполнение особых поручений, касающихся защиты границ, эвакуации людей при необходимости, охраны важных объектов и помощи в восстановлении разрушений. Поэтому срочники, расквартированные в этих частях, не будут относиться ни к какому особому резерву и, соответственно, не будут привлекаться к выполнению каких-то сверхнормативных задач».
Кроме того, военнослужащие, проходящие срочную службу, могут войти в состав миротворческих формирований. Новые поправки в законопроект Минобороны о миротворческой деятельности, принятые 4 апреля 2023 года Госдумой, позволяют стать миротворцем любому срочнику после прохождения спецподготовки.
В то же время в Госдуме уверяют, что срочники, участвующие в миротворческих миссиях, будут привлекаться исключительно для выполнения «упрощенных задач», то есть служить в обеспечении.