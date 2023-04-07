В Приморье началась кампания по набору добровольцев для участия в СВО на Украине. Как будут набирать добровольцев СВО во Владивостоке и кому придут повестки в апреле 2023 года — в нашем материале.

В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО Кого из Владивостока возьмут добровольцами на СВО в Украине? Критерии отбора добровольцев из Владивостока в зону спецоперации Будет ли во Владивостоке вторая волна частичной мобилизации в 2023 году? Кому из Владивостока начнут приходить повестки с 1 апреля 2023 года? Могут ли отправить срочников на спецоперацию в Украине?