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Posted Вчера, 23:48

Published Вчера, 23:48

Modified Вчера, 23:48

Updated Вчера, 23:48

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Школьника ударило током в Находке — прокуратура

8 апреля 2023, 23:48
Школьник получил удар током от турникета в своем учебном заведении в Находке. По этому факту прокуратура проведет проверку работы аппарата контроля пропускного режима.

Согласно данным прокуратуры, 7 апреля 2023 года ученика 5 класса турникет ударил током. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, однако его обследовали. Сейчас турникет обесточен, ведется разбирательство.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при установке, эксплуатации и обслуживании устройства.

По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом инциденте в образовательной организации. В результате пожара около 500 человек — и педагогический состав, и учеников — эвакуировали. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.

#Происшествие#Прокуратура#Новости#Приморский край
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