Школьника ударило током в Находке — прокуратура

Posted Вчера, 23:48
Published Вчера, 23:48
Modified Вчера, 23:48
Updated Вчера, 23:48
Согласно данным прокуратуры, 7 апреля 2023 года ученика 5 класса турникет ударил током. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, однако его обследовали. Сейчас турникет обесточен, ведется разбирательство.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при установке, эксплуатации и обслуживании устройства.
По результатам проверки прокуратура примет комплекс мер реагирования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом инциденте в образовательной организации. В результате пожара около 500 человек — и педагогический состав, и учеников — эвакуировали. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.