«Дни тенниса на Тихом океане» впервые пройдут в Приморье

В этом году юные спортсмены покажут свое мастерство в одиночных и смешанных разрядах с 1 по 7 мая на кортах Владивостока. По итогам турнира ребята смогут заработать рейтинговые очки, а организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками и дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.