«Дни тенниса на Тихом океане» впервые пройдут в Приморье

Posted Вчера, 02:51
Published Вчера, 02:51
Modified Вчера, 02:53
Updated Вчера, 02:53
Организаторы соревнований — краевая федерация тенниса, группа компаний «Славда» при поддержке министерство спорта Приморья.
Откроются «Дни тенниса» ежегодным краевым юношеским турниром «Кубок Славда» памяти Юрия Серебрякова. Второй год соревнования проводятся под эгидой Российского теннисного тура.
В этом году юные спортсмены покажут свое мастерство в одиночных и смешанных разрядах с 1 по 7 мая на кортах Владивостока. По итогам турнира ребята смогут заработать рейтинговые очки, а организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками и дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.
С 8 по 14 мая Владивосток будет принимать Всероссийские юношеские соревнования «Кубок Губернатора Приморского края».
С 9 по 12 июня в поселке Горные Ключи на кортах завода «Скит» за «Кубок Славда» будут состязаться взрослые теннисисты-любители.
Как отметил председатель оргкомитета по проведению турнира «Кубок Славда», председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков, с каждым годом в Приморье растет статус теннисных турниров, как результат — расширяется география участников, повышается соревновательный опыт.
«В этом году мы впервые объединили сразу несколько турниров под одним брендом. Убежден, чем больше состязаний такого масштаба будет проводиться в регионе, тем больше шансов у наших ребят повысить свое мастерство и выйти на новый уровень», — подчеркнул Павел Серебряков.
По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, в последние годы развитию спорта в регионе уделяется особое внимание.
«При поддержке губернатора и правительства Приморья у нас повсеместно модернизируется спортивная инфраструктура, появляются новые спортивные сооружения, чтобы жители края, и, в первую очередь, подрастающее поколение, имели возможность заниматься спортом на современных спортобъектах в шаговой доступности. А проведение таких статусных мероприятий как „Дни тенниса на Тихом океане“ способствует привлечению к занятиям спортом еще большего числа молодежи», — обозначил министр.
Для справки:
Турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта.