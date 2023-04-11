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Будет ли новая волна мобилизации в Приморье?

11 апреля 2023, 09:06
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Валериевич Картаполов рассказал, стоит ли ждать мобилизации в Приморском крае.

Жителей Приморья взбудоражила новость о введении новых электронных повесток для всех военнообязанных. В комментариях постов новых медиа, приморцы, узнав, что Госдума во втором чтении рассмотрит соответствующий законопроект, задаются вопросом, а не грядёт ли очередная волна мобилизации.

Андрей Валериевич Картаполов, который является председателем комитета Госдумы по обороне поделился, стоит ли переживать.

«Ее нет и не планируется» — сообщил он.

Председатель также подчеркнул, что новые правила доставки повесток, требующих явки в военкомат будут касаться всех будущих солдат, но на мобилизованных эти правила не распространяются.

Но и бумажные повести никуда не уйдут. Оповещения будут приходить, как и ранее, например, через работодателя или заказными письмами. Оба варианта будут иметь равную юридическую силу. Нововведение сделано лишь для удобства, и электронная повестка полностью будет дублировать оффлайн-версию.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке идет набор желающих отправиться в зону СВО.

#Общество#Мобилизация#Приморский край#Новости
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