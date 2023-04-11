Будет ли новая волна мобилизации в Приморье?

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Жителей Приморья взбудоражила новость о введении новых электронных повесток для всех военнообязанных. В комментариях постов новых медиа, приморцы, узнав, что Госдума во втором чтении рассмотрит соответствующий законопроект, задаются вопросом, а не грядёт ли очередная волна мобилизации.
Андрей Валериевич Картаполов, который является председателем комитета Госдумы по обороне поделился, стоит ли переживать.
«Ее нет и не планируется» — сообщил он.
Председатель также подчеркнул, что новые правила доставки повесток, требующих явки в военкомат будут касаться всех будущих солдат, но на мобилизованных эти правила не распространяются.
Но и бумажные повести никуда не уйдут. Оповещения будут приходить, как и ранее, например, через работодателя или заказными письмами. Оба варианта будут иметь равную юридическую силу. Нововведение сделано лишь для удобства, и электронная повестка полностью будет дублировать оффлайн-версию.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке идет набор желающих отправиться в зону СВО.