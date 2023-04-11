Будет ли новая волна мобилизации в Приморье?

Но и бумажные повести никуда не уйдут. Оповещения будут приходить, как и ранее, например, через работодателя или заказными письмами. Оба варианта будут иметь равную юридическую силу. Нововведение сделано лишь для удобства, и электронная повестка полностью будет дублировать оффлайн-версию.