«Гарант высокого качества»: компания «Силорд» получила экологический сертификат

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
ИА «Восток-Медиа» решило рассказать об участниках марикультурного рынка на Дальнем Востоке, чтобы жители края точно знали, чья продукция, действительно выращена в регионе и кому можно и нужно доверять.
Первым делом рассмотрим компанию, которая уже успела зарекомендовать себя в Приморском крае. Её продукцию без труда можно найти в любом супермаркете столицы ДФО.
Этак компания — «Силорд», производящая марикультуру в Приморском крае. Не так давно она получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Это позволит предприятию уже в этом году значительно расширить ассортимент и снизить цены на свою продукцию для жителей и гостей региона.
Наличие положительной государственной экологической экспертизы на деятельность предприятия во внутренних морских водах — гарантия того, что вся деятельность по разведению и добыче марикультуры на рыбоводных участках ведется в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями. «Силорд» стал одним из пионеров в этом направлении — в Приморском крае из более чем сотни подобных морских ферм такое заключение есть всего у пяти.
Прохождение всех проверок, изысканий занимает время, деньги и силы. Любой, кто получал такое заключение, может сказать, насколько это тяжелый и трудоемкий процесс — от разработки документации до положительного заключения прошел почти год. Поэтому эта победа, а для нас это именно победа, — результат работы всей команды, всех, кто нас поддерживал. При этом мы понимали, что ведем бизнес в очень агрессивной среде, наши конкуренты — браконьеры, которые варварски добывают биоресурсы, не заботясь ни о каком развитии и легко демпингуя. В то время, как весь наш процесс от выращивания до того, как продукция попадет к потребителю, теперь отвечает самым строгим стандартам качества», — поделилась исполнительный директор ООО «Силорд» Марина Дементьева.
Имея на руках главный экологический документ, сейчас в «Силорде» начинают планировать расширение ассортимента поставляемой на приморский рынок продукции. Увеличить производственные мощности могли и раньше, но для компании принципиально было действовать строго в рамках закона, получив все разрешительные документы для ведения деятельности.
«В прошлом году мы получили пробный урожай продукции, который было решено переработать в полуфабрикаты по популярным в Приморском крае рецептам. Переработкой занимались наши партнеры, и сейчас мы видим, что в регионе есть высокий устойчивый спрос на качественную и доступную продукцию из мидии, гребешка и устрицы. Могу с гордостью сказать, что наш следующий урожай практически весь уже выкуплен „в огороде“ — его поставки пойдут не только в магазины, но и в рестораны. А качество нашего гребешка, поставленного для участников ВЭФ, было отмечено благодарностью губернатора Олега Кожемяко», — добавила Марина Дементьева.
Сейчас в ассортименте продукции «Силорда» есть тихоокеанская мидия копченая и в соусах том-ям и копчено-сливочном. Приморский гребешок можно попробовать на полустворке в соусах унаги, карбонара, азиатский и устричный.
Поставить свежую и доступную продукцию на столы приморцам — такую производственную задачу теперь ставит перед собой коллектив «Силорда». Сейчас предприятие планирует строительство производственных цехов для выращивания молоди трепанга и гребешка в искусственных условиях, а также цеха по переработке, заморозке, копчению и изготовлению полуфабрикатов. И поэтому коллектив уверен, что жители и гости столицы Дальнего Востока теперь всегда смогут попробовать доступную и качественную продукцию.
Помимо этой компании, в Приморском крае работают еще несколько, которые также производят морепродукты, выращивая их на своих фермах. Но о них мы расскажем в следующих публикациях.