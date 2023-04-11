«Гарант высокого качества»: компания «Силорд» получила экологический сертификат

Наличие положительной государственной экологической экспертизы на деятельность предприятия во внутренних морских водах — гарантия того, что вся деятельность по разведению и добыче марикультуры на рыбоводных участках ведется в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями. «Силорд» стал одним из пионеров в этом направлении — в Приморском крае из более чем сотни подобных морских ферм такое заключение есть всего у пяти.