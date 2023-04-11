Путин оценил положительную динамику развития Приморья на встрече с Кожемяко

В 2022 году, экономика края показала заметный потенциал, было введено 83 новых предприятия и создано 7.5 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 85 млрд рублей, а валовой региональный продукт за год увеличился на 200 млрд рублей, достигнув почти 1,5 трлн рублей. Различные отрасли демонстрировали высокий рост, такие как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ввод жилья и туризм. Внешнеторговый оборот также увеличился на 18%, достигнув почти $10 млрд, а география партнеров выросла с 44 до 79 стран.