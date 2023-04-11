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Путин оценил положительную динамику развития Приморья на встрече с Кожемяко

11 апреля 2023, 01:22
Президент России Владимир Путин высоко оценил экономическое развитие Приморского края в настоящее время. Губернатор Олег Кожемяко и глава государства обсудили итоги развития края в 2022 году и подняли важные вопросы работы на 2023 год.

Свой вывод президент озвучил на встрече с губернатором Олегом Кожемяко, где они также обсудили перспективы на 2023 год.

В 2022 году, экономика края показала заметный потенциал, было введено 83 новых предприятия и создано 7.5 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 85 млрд рублей, а валовой региональный продукт за год увеличился на 200 млрд рублей, достигнув почти 1,5 трлн рублей. Различные отрасли демонстрировали высокий рост, такие как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ввод жилья и туризм. Внешнеторговый оборот также увеличился на 18%, достигнув почти $10 млрд, а география партнеров выросла с 44 до 79 стран.

#Экономика#Новости#Приморский край#Владимир Путин#Олег Кожемяко
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