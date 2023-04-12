В Приморье делают ставку на транспортно-логистический сектор

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:04
Updated Вчера, 23:04
Прошедший 2022 год показал: переориентация цепочек поставок с запада на восток приобрела жизненно важное значение для всей экономики страны. Из-за введенных антироссийских санкций резко снизился объем торговли с европейскими странами. Однако, вопреки ожиданиям коллективного запада, объемы внешней торговли не упали. Но изменили направление — российские предприниматели нашли партнеров в Азии, и грузопотоки развернулись на Дальний Восток.
Это привело к тому, что транспортная инфраструктура на востоке России — порты Дальнего Востока и восточный полигон РЖД оказался загружен на все 100%, но все равно пока не в состоянии обеспечить запрос на перевозку грузов. Отмечался значительный рост грузопотока и на сухопутных погранпостах. Например, поставки через автомобильный пропускной пункт Краскино только за девять месяцев 2022 года выросли почти на 150%.
Руководство страны озаботилось необходимостью увеличить транспортный потенциал и логистические мощности региона, в том числе Приморского края. Новые тенденции в логистике озвучил президент РФ Владимир Путин на площадке Восточного экономического форума 7 сентября 2022 года. По его словам, за последние годы в России были реализованы большие планы по развитию транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, морских портов. Эти решения позволили бизнесу в нынешних условиях оперативно перестроить логистику, развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы и хотят торговать с нашей страной.
— Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность, — заверил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании.
О том, что вопросы логистики в ДФО на особом контроле президента, подтвердила и недавняя встреча президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
На встрече в Кремле, прошедшей 10 апреля, были затронуты острые вопросы социально-экономического развития региона. Владимир Путин указал, что для закрепления населения в регионе самым основательным способом является создание новых рабочих мест и развитие экономики, реализация инвестпроектов, в том числе в сфере логистики.
Губернатор отметил, что в этом деле есть существенные подвижки. На сегодня одним из драйверов развития экономики Приморья является логистика. Масштабный поворот на Восток принес свои плоды: рост внешнего оборота торговли составил 18%.
— Бизнес показал свою адаптивность и даже увеличил инвестиции. Полным ходом идет строительство новых портов: и проектирование, и расширение. Строится транспортно-логистический центр на один миллион контейнеров, так называемый сухой порт. Дополнительно это 100 миллионов грузооборота и один миллион контейнеров. В совокупности к существующему у нас будет 250 миллионов тонн груза и три миллиона контейнеров. Я думаю, что это порт Суходол, порт Вера, «Коулстар», проектируется порт Аврора, — рассказал президенту России губернатор Приморья.
Напомним, в Приморье ведётся разработка программы ускоренного развития ключевых отраслей̆ экономики края, рассчитанная до 2030 года. Ставка сделана на транспортно-логистический сектор, в том числе морские порты и приграничную инфраструктуру.
В планах руководства регионом добиться увеличения объема таможенных платежей в федеральный бюджет за счет товаров, проходящих пункты пропуска госграницы РФ на территории Приморья, — с 700 млрд до 1,5 трлн рублей уже в 2025 году.
В программе содержится перечень инвестиционных проектов, которым будет оказана всемерная поддержка на региональном и федеральном уровнях. Прежде всего, это строительство соответствующей инфраструктуры для ключевых инвестпроектов, связанных с увеличением товарообмена РФ и стран Азиатско-тихоокеанского региона, а также создание промышленных парков для размещения экспортно-ориентированных производств.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее отмечал, что полному развороту грузопотоков на восток мешают инфраструктурные ограничения — как на морских терминалах, так и на железнодорожных подходах, которые приводят к скоплению грузов на транспортных узлах. Для развития транспортных мощностей в крае программой предусмотрено строительство и модернизация объектов, в основном дорожной, транспортной и приграничной инфраструктуры. Финансирование этих работ пойдет за счет федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных средств.
В частности, в Приморье планируется реконструкция семи автомобильных и одного морского пунктов пропуска на границе с КНР, что позволит в разы увеличить их пропускную способность. Планируется создание автостоянок для внедрения «электронной очереди» на въезд в автомобильные пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино». Также в планах строительство и ремонт автодорог, транспортных развязок. Так, в целях обеспечения полноценного функционирования действующих и строящихся портов и транспортно-логистических центров намечено строительство автомобильной дороги «Владивосток — Находка — Порт Восточный» на участке: 43+474 — 146+197 км. В эти работы войдут возведение обходов Большого Камня и ЗАТО Фокино. Также будет сделан подъезд к Находке от автомобильной дороги «Артем — Находка — порт Восточный».
Предусмотрена и реконструкция мостовых переходов. Например, планируется включение не менее 20% аварийных мостовых сооружений в государственную программу РФ по развитию транспортного комплекса.
Также государственные средства будут вложены в возведение новых железнодорожных веток для подъездов к портам и расширение железнодорожных путей.
Только строительством и ремонтом объектов дело не ограничится. Будут приняты меры и по улучшению организационного характера при выполнении логистических процедур. Например, для проведения таможенных оформлений за пределами территории морских портов, на строящиеся транспортно-логистические комплексы намечено распространить режим свободной таможенной зоны.
Кроме того, краевые власти намерены заключать с инвесторами соглашения о защите и поощрении капиталовложений. По словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, инвесторам планируется оказывать помощь всеми инструментами, которые действуют в крае. Это и налоговые льготы, и софинансирование процентной ставки, и предоставление льготных кредитов, и инфраструктурные бюджетные кредиты, и казначейские кредиты.
На сегодня в программе ускоренного развития ключевых отраслей̆ экономики Приморья значится порядка 50 инвестиционных проектов. Свыше 30 из них связаны с логистикой. Это строительство и модернизация морских портов и терминалов, причальных сооружений, перегрузочных комплексов, транспортно-логистических центров и узлов в Шкотовском, Хасанском, Надеждинском, Пограничном районах, а также в Находке, Артеме, Уссурийске, Владивостоке и ЗАТО Фокино.
Один из самых крупных инвестпроектов по объему инвестиций, вошедших в перечень приоритетных, — строительство морского порта «Аврора», которому еще в 2022 году инвестиционный совет Приморского края присвоил статус приоритетного. Современный многофункциональный портовый комплекс намечено возвести в бухте Безымянной (ЗАТО Фокино). Объем инвестиций оценивается в 201 млрд рублей. Первый этап первой очереди планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, в 2027-м — второй этап первой очереди, в 2029- м — вторую очередь. Проектная мощность порта — порядка 40 млн тонн грузов в год. Ожидается, что с запуском проекта появится почти 700 новых рабочих мест. В качестве инфраструктурной поддержки масштабного проекта планируется строительство новой железнодорожной линии к морскому порту.
В программу социально-экономического развития Приморья включен и инвестпроект по строительству перегрузочных комплексов навалочных и контейнерных грузов в поселке Славянка в Хасанском районе, который позволит создать большое количество новых рабочих мест на отдаленной от центра региона территории. Инвестор проекта — ООО Тихоокеанский балкерный терминал». С вводом проекта он станет крупнейшим контейнерным терминалом на юге Приморья. Здесь был возведен «Международный морской перегрузочный терминал» для обработки международных грузов. Строительство портовых объектов еще ведется, со временем грузооборот терминала достигнет полутора млн тонн в год. Объем инвестиций составит более 40 млрд рублей. Дата ввода в эксплуатацию первой очереди проекта перегрузочного комплекса навалочных и контейнерных грузов — 2024 год, второй — 2029. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Необходимая инфраструктура будет обеспечена — запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «Раздольное — Хасан», в том числе в сторону Славянки.
Помимо логистических проектов, в программу социально-экономического развития Приморья вошли инвестиционные проекты по строительству промышленных заводов и перерабатывающих комплексов, созданию и переоборудованию рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих предприятий. Кроме того, в перечне — объекты гостеприимной отрасли. В частности, планируется строительство базы отдыха «Мыс Крутой» в районе бухты Лазурной и создание современного горнолыжного курорта в пригороде Арсеньева.
Стратегической целью социально-экономического развития Приморского края является повышение качества жизни населения на территории региона, в том числе за счет роста частных инвестиций и бюджетной обеспеченности.
Реализуя мероприятия программы, планируется к 2030 году достичь объема ВРП на уровне около трех трлн рублей, создать не менее 30 тысяч новых рабочих мест; увеличить объем таможенных платежей, зачисляемых в федеральный бюджет до 1,5 трлн рублей в 2025 году и до 2,3 трлн рублей в 2030 году.
Стоит отметить, что разработка программы была поддержана первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.
Документ будет представлен губернатором Олегом Кожемяко президенту России Владимиру Путину осенью 2023 года во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума.