В Приморье делают ставку на транспортно-логистический сектор

В программу социально-экономического развития Приморья включен и инвестпроект по строительству перегрузочных комплексов навалочных и контейнерных грузов в поселке Славянка в Хасанском районе, который позволит создать большое количество новых рабочих мест на отдаленной от центра региона территории. Инвестор проекта — ООО Тихоокеанский балкерный терминал». С вводом проекта он станет крупнейшим контейнерным терминалом на юге Приморья. Здесь был возведен «Международный морской перегрузочный терминал» для обработки международных грузов. Строительство портовых объектов еще ведется, со временем грузооборот терминала достигнет полутора млн тонн в год. Объем инвестиций составит более 40 млрд рублей. Дата ввода в эксплуатацию первой очереди проекта перегрузочного комплекса навалочных и контейнерных грузов — 2024 год, второй — 2029. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Необходимая инфраструктура будет обеспечена — запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «Раздольное — Хасан», в том числе в сторону Славянки.