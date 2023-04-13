Дело в том, что, согласно новым поправкам в закон о воинской службе, повестка будет считаться врученной призывнику по истечении 7 дней с даты ее размещения в электронном реестре. То есть даже если человек не имеет аккаунта на «Госуслугах», не получал под подпись бумажную повестку от военкомата или работодателя, будет считаться, что повестка вручена, если она уже есть в цифровом реестре.