Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Парламентарии объясняют, что цель внесения поправок в закон о воинской службе — создание единой базы всех военнообязанных в РФ, то есть граждан, находящихся в запасе. Поручение создать единый электронный реестр дал еще в ноябре 2022 года российский президент Владимир Путин.
Создание единого реестра в 2023 году позволит избежать всех недочетов в воинском учете, которые были выявлены в минувшем году при проведении мероприятий по частичной мобилизации. При этом парламентарии уверяют, что речь о возобновлении частичной мобилизации не идет и поправки в Закон о воинской службе никак с этим не связаны.
Глава Минцифры Максут Шадаев:
«Разработка реестра по новому законопроекту не связана с планами новой мобилизации. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту».
Нововведения в закон о воинской службе в первую очередь коснулись правил вручения повесток и их получения. Теперь повестки владивостокцам будут рассылать через портал «Госуслуги», заказным письмом и через МФЦ. При этом по закону о воинской службе в 2023 году сохранятся и старые правила вручения — лично в руки призывнику и через работодателя.
Уточняется, что новые поправки в закон о воинской службе в отношении электронных повесток не затронут срочников весеннего призыва-2023. В то же время оговаривается, что получить цифровую повестку может любой гражданин, состоящий на воинском учете.
Как только цифровую повестку разместят в личном кабинете призывника на портале «Госуслуги», она будет считаться врученной. Данное правило закрепляет закон о воинской службе. При этом на портале можно отключить уведомления о повестке либо вовсе удалить собственный аккаунт — это не освобождает военнообязанного от ответственности.
Дело в том, что, согласно новым поправкам в закон о воинской службе, повестка будет считаться врученной призывнику по истечении 7 дней с даты ее размещения в электронном реестре. То есть даже если человек не имеет аккаунта на «Госуслугах», не получал под подпись бумажную повестку от военкомата или работодателя, будет считаться, что повестка вручена, если она уже есть в цифровом реестре.
Хотя у гражданина РФ по закону нет обязанности постоянно заходить на «Госуслуги» и проверять почту, тем не менее при игнорировании электронной повестки на него будут распространяться определенные ограничения.
Если призывник, получив повестку, не является в военкомат, не имея на это уважительной причины, то он будет считаться уклонистом. Также к уклонистам относят всех военнообязанных, которые попросту не выходят на связь, тем самым игнорируя повестку.
Для уклонистов в закон о воинской службе внесены соответствующие поправки, предполагающие наказание за неявку по повестке. Если запасник во Владивостоке не пришел в военкомат спустя 20 дней после вручения повестки, то на него по закону о воинской службе могут наложить ограничения:
При этом региональные власти Приморья имеют право вводить собственные ограничения для уклонистов — например, приостанавливать выплаты и получение тех или иных льгот.
Оговаривается, что в течение 20 дней с момента получения повестки и до явки в военкомат гражданин не сможет выехать за границу. Правило о запрете покидать страну также внесено в качестве новой поправки к закону о воинской службе.
Ограничительные меры будут действовать в отношении всех военнообязанных во Владивостоке, то есть не только призывников на срочную службу. В то же время в Госдуме заверили, что если срочник обнаружил повестку уже после окончания призыва, то обратиться в военкомат ему нужно будет только в следующую призывную кампанию. При этом сразу наказывать срочника не будут.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
«Если по каким-то причинам (например, отъезд или вахтовая работа) в текущий призыв человек не смог получить повестку ни лично, ни по почте, то по возвращении он увидит заказное письмо, придет на почту и ознакомится. И вот только в следующий призыв он обязан в течение двух недель — я подчеркиваю, в следующий призыв, не в эту призывную кампанию, а в ту, которая начнется осенью или весной, — прийти в военный комиссариат. И вот эти обеспечительные меры тоже начнут действовать со следующего призыва».
Для сбора данных о военнообязанном во Владивостоке по закону о воинской службе не требуется согласия самого гражданина. Информация в единый реестр будет автоматически поступать из соответствующих ведомств: медорганизаций, ФНС, Пенсионного фонда, МВД, вузов, судов, местных органов государственной власти.
Согласно закону о воинской службе, данные ведомства могут передавать в реестр персональные данные запасника, в том числе сведения о месте его жительства или фактического пребывания, о выдаче документов воинского учета, о судимости, о месте работы, об образовании и состоянии здоровья.