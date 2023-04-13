Последствия песчаной бури — Роспотребнадзор рассказал о вреде воздуха в Приморье

Напомним, что в регионе прошли песчаные бури и «грязевые дожди». Жители многих населенных пунктов наблюдали грязные разводы на своих машинах и поголовно мчались в автомойку, чтобы почистить «ласточек». Кроме того, некоторые люди находили «приветы» с небес в виде песка в волосах или других неприятных моментов.