Последствия песчаной бури — Роспотребнадзор рассказал о вреде воздуха в Приморье

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Все 15 исследований показывают, что содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых значений — сообщает Роспотребнадзор. Специалисты брали пробы воздуха во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.
Напомним, что в регионе прошли песчаные бури и «грязевые дожди». Жители многих населенных пунктов наблюдали грязные разводы на своих машинах и поголовно мчались в автомойку, чтобы почистить «ласточек». Кроме того, некоторые люди находили «приветы» с небес в виде песка в волосах или других неприятных моментов.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этой напасти. Глава Примгидромета Бори Кубай объяснил причины аномалии.