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Последствия песчаной бури — Роспотребнадзор рассказал о вреде воздуха в Приморье

13 апреля 2023, 03:11
Сотрудники Роспотребнадзора Приморья проверили содержание загрязняющих веществ в воздухе региона. Пробы воздуха брали в трех муниципалитетах края — сразу после известий о песчаной буре.

Все 15 исследований показывают, что содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых значений — сообщает Роспотребнадзор. Специалисты брали пробы воздуха во Владивостоке, Артеме и Уссурийске.

Напомним, что в регионе прошли песчаные бури и «грязевые дожди». Жители многих населенных пунктов наблюдали грязные разводы на своих машинах и поголовно мчались в автомойку, чтобы почистить «ласточек». Кроме того, некоторые люди находили «приветы» с небес в виде песка в волосах или других неприятных моментов.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этой напасти. Глава Примгидромета Бори Кубай объяснил причины аномалии.

#Прогнозы#Общество#Роспотребнадзор#Новости#Приморский край#Владивосток#Уссурийск#Артём
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