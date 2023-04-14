«Лучшие в России»: Константин Шестаков о том, за что Минстрой похвалил Владивосток

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Об этом сообщил сам глава города в своём официальном telegram-канале. Константин Шестаков рассказал, что на конкурс от Владивостока были поданы пять успешно реализованных проекта благоустройства. Четыре вошли в список лучших!
Это уже принятые горожанами, полюбившиеся им и ставшие комфортными и удобными преображённые территории: сопка Бурачка, сквер на Окатовой, сквер на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока и набережная на улице Татарской.
— Два проекта — благоустройство сопки Бурачка и пространства в районе Окатовой — вошли в топ-10, — подчеркнул Константин Шестаков.
Всего в Минстрой России поступило 367 заявок из 84 регионов. В федеральный реестр попал 61 проект. Это действительно большой успех команды Константина Шестакова и лучшее доказательство того, как много внимания уделяет руководство города созданию комфортной среды.
— Это большая победа и большая работа. Огромное спасибо всей команде, — сказал Константин Шестаков. — Мы и впредь будем радовать Владивосток новыми интересными проектами по благоустройству — для того чтобы жить в нашем родном городе было комфортнее и лучше.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что усилиями команды Константина Шестакова во Владивостоке в 2023 году будут комплексно отремонтированы множество дворов.