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«Лучшие в России»: Константин Шестаков о том, за что Минстрой похвалил Владивосток

14 апреля 2023, 02:26

Проекты благоустройства Владивостока признаны лучшими в России

Усилия команды главы Владивостока Константина Шестакова по созданию в городе по-настоящему комфортной среды оценены по достоинству. В рейтинг лучших практик благоустройства 2022 года от Минстроя России вошли четыре проекта, реализованные во Владивостоке.
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Город

Об этом сообщил сам глава города в своём официальном telegram-канале. Константин Шестаков рассказал, что на конкурс от Владивостока были поданы пять успешно реализованных проекта благоустройства. Четыре вошли в список лучших!

Это уже принятые горожанами, полюбившиеся им и ставшие комфортными и удобными преображённые территории: сопка Бурачка, сквер на Окатовой, сквер на перекрёстке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока и набережная на улице Татарской.

— Два проекта — благоустройство сопки Бурачка и пространства в районе Окатовой — вошли в топ-10, — подчеркнул Константин Шестаков.

Всего в Минстрой России поступило 367 заявок из 84 регионов. В федеральный реестр попал 61 проект. Это действительно большой успех команды Константина Шестакова и лучшее доказательство того, как много внимания уделяет руководство города созданию комфортной среды.

— Это большая победа и большая работа. Огромное спасибо всей команде, — сказал Константин Шестаков. — Мы и впредь будем радовать Владивосток новыми интересными проектами по благоустройству — для того чтобы жить в нашем родном городе было комфортнее и лучше.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что усилиями команды Константина Шестакова во Владивостоке в 2023 году будут комплексно отремонтированы множество дворов.

#Город#Администрация Владивостока#Благоустройство#Новости#Приморский край#Владивосток
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