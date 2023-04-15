Около 1200 Чебурашек изъяли у китайского туриста в Приморье

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Всего житель Поднебесной вез 7 огромных мешков общим весом около 70 кг. Сотрудники таможни попросили показать багаж. При проверке они обнаружили игрушки в виде Чебурашки в количестве 1179 штук.
Выяснилось, что купить столько игрушечных копий персонажа из мультика гражданина КНР попросил друг. Тот собирался продавать контрафакт на рынке. Товар, разумеется, никто не задекларировал.
Правообладатель на воспроизведение мультипликационного героя «Чебурашка» АО «Киностудия „Союзмультфильм“» потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. Игрушки изъяли, а вот мужчине грозит штраф.
Ранее «Восток-Медиа» писало о фальшивых блондинках из Поднебесной. Кукол задержали на русско-китайской границе.