Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом

Напомним, что осенью 2022 года, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о создании круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год. Поэтому создание нового курорта на Дальнем Востоке подходит под данное требование и может стать перспективным направлением для развития туризма в России. Важным шагом на пути организации нового курорта станет вопрос привлечения потенциальных инвесторов.