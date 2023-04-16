Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Об этом стало известно после встречи Дмитрия Чернышенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Новый курорт может расположиться в Хасанском районе, в южной части Приморского края. Купальный сезон здесь по продолжительности близок к Черноморскому, что делает данное место привлекательным для туристов из разных уголков страны.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, создание нового курорта также позволит упорядочить антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию и ускорить развитие индустрии туризма в регионе. В целом, Приморский край ожидает от 3,5 до 3,8 млн туристов в 2023 году, а по итогам 2022 года, турпоток составил более 3 млн человек.
Напомним, что осенью 2022 года, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о создании круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год. Поэтому создание нового курорта на Дальнем Востоке подходит под данное требование и может стать перспективным направлением для развития туризма в России. Важным шагом на пути организации нового курорта станет вопрос привлечения потенциальных инвесторов.