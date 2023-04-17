Россия будет привлекать больше туристов из арабских стран: мнение эксперта по туризму

Он отметил, что турпоток уже начал формироваться, однако сейчас необходимо подготовить инфраструктуру для принятия туристов из арабских стран. В отличие от Китая, где инфраструктура для туристов уже давно сформирована, арабская инфраструктура только начинает развиваться, пишет Pravda.Ru.