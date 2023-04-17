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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:31

Россия будет привлекать больше туристов из арабских стран: мнение эксперта по туризму

17 апреля 2023, 05:24
Александр Бандурин, эксперт по туризму, сообщил Pravda.Ru о том, когда можно ожидать возобновления турпотока между Россией и Азией.

Он отметил, что турпоток уже начал формироваться, однако сейчас необходимо подготовить инфраструктуру для принятия туристов из арабских стран. В отличие от Китая, где инфраструктура для туристов уже давно сформирована, арабская инфраструктура только начинает развиваться, пишет Pravda.Ru.

Бандурин указал на необходимость подготовки достаточного количества экскурсоводов и информационных материалов для арабских туристов, а также на необходимость упрощения визового режима с арабскими странами и наличия аэропортовой инфраструктуры.

Эксперт отметил, что потребуется ещё год-два для решения всех этих вопросов, после чего можно будет ожидать активного приема туристов из арабского мира в России.

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