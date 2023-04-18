Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам

В Приморском крае профессиональные команды «Динамо» по баскетболу и футболу появились совсем недавно, но уже успели стать грозной силой в своих турнирах, с которыми приходится считаться конкурентам. Клубы успешно решают поставленные перед ними задачи и планомерно развивают молодых спортсменов Приморского края.