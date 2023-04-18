zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Изображение материала

Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам

18 апреля 2023, 04:36
Группа Компаний «Аква-Ресурсы» поздравляет Всероссийское Физкультурно-спортивное общество «Динамо» с вековым юбилеем! История общества неразрывно связана с развитием нашей страны, и сегодня «Динамо» — единственное спортивное общество, представленное во всех регионах России.

Десятки прославленных спортсменов «Динамо» стали легендами российского и мирового спорта!

В Приморском крае профессиональные команды «Динамо» по баскетболу и футболу появились совсем недавно, но уже успели стать грозной силой в своих турнирах, с которыми приходится считаться конкурентам. Клубы успешно решают поставленные перед ними задачи и планомерно развивают молодых спортсменов Приморского края.

Группа Компаний «Аква-Ресурсы» гордится партнерством с Приморской региональной организацией «Динамо» в развитии краевого профессионального спорта. Совместно мы возродили профессиональный футбол, развиваем краевые соревнования, оказываем поддержку детско-юношескому спорту. Синергия наших усилий становится ключом к успехам на спортивных полях.

Желаем спортивному обществу «Динамо» дальнейшего развития, чтобы наши приморские «динамовцы» гремели своими успехами на весь мир и новых громких побед всем «динамовцам»!

#Общество#Спортивный праздник#День рождения#Динамо#Спорт#Приморский край#Владивосток
Подпишитесь
Успешные хозяйства становятся еще успешнее
4 апреля 23:08
В «Терминале Астафьева» впервые успешно опробовали технологию «борт-вагон»
3 апреля 08:26
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022, 07:48
Около 80 тысяч детей отдохнут в Приморье в летнюю оздоровительную кампанию
2 апреля 09:23
Пока иностранцы пытаются «в анти-хайп», Кожемяко успешно договаривается с Китаем
1 апреля 09:50
Оккупировать Приморье планируют китайские власти — западные СМИ
31 марта 10:42