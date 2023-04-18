Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Десятки прославленных спортсменов «Динамо» стали легендами российского и мирового спорта!
В Приморском крае профессиональные команды «Динамо» по баскетболу и футболу появились совсем недавно, но уже успели стать грозной силой в своих турнирах, с которыми приходится считаться конкурентам. Клубы успешно решают поставленные перед ними задачи и планомерно развивают молодых спортсменов Приморского края.
Группа Компаний «Аква-Ресурсы» гордится партнерством с Приморской региональной организацией «Динамо» в развитии краевого профессионального спорта. Совместно мы возродили профессиональный футбол, развиваем краевые соревнования, оказываем поддержку детско-юношескому спорту. Синергия наших усилий становится ключом к успехам на спортивных полях.
Желаем спортивному обществу «Динамо» дальнейшего развития, чтобы наши приморские «динамовцы» гремели своими успехами на весь мир и новых громких побед всем «динамовцам»!