Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
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Как известно, во Владивостоке оплатить проезд можно несколькими способами — от наличных до транспортной карты. И самым выгодным — с точки зрения стоимости проезда — является оплата транспортной картой. Но оказалось, что некоторые владивостокцы и без ТК платят за проезд меньше.
Почему так получается, решили разобраться в «Золотом Роге». Напомним, с 1 марта те жители столицы ДФО, которые оплачивают проезд наличными, платят 40 рублей, те, кто расплачивается банковской картой, — 35 рублей, а владельцы ТК платят 32 рубля за одну поездку в общественном транспорте.
Оказалось, что 32 рубля могут заплатить и те, у кого нет Транспортной Карты. Дело в том, что до 30 июня пользователи карт платёжной системы «Мир» получают скидку в 8 рублей при оплате проезда в общественном транспорте. Правда, для этого нужно платить не самой картой, а с телефона. Таким образом, на 8 рублей меньше можно заплатить не только в автобусе, но и электротранспорте и даже в междугороднем транспорте (однако нужно, чтобы плату за проезд там принимали с помощью терминалов бесконтактной оплаты).
Конечно, чтобы провести платёж со скидкой, нужно предварительно загрузить в смартфон на базе Android один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).
Те, кто регулярно пользуется услугами общественного транспорта во Владивостоке и других городах края, где за проезд можно платить безналом, своими глазами видят, как всё меньше становится тех, кто платит наличными, и все больше тех, кто предпочитает банковскую карту. А платить с телефона — он всегда под рукой, а карту, бывает, ещё попробуй найди в сумке, — тем более удобно.
Эти очевидные выводы подтверждает и статистика, которую вели представители отечественной платёжной системы в Приморском крае.
«В Приморском крае акция со скидкой на проезд по карте „Мир“ в смартфоне набирает популярность. По итогам марта пассажиры общественного транспорта стали оплачивать проезд телефоном в 1,5 раза чаще. При этом сумма экономии благодаря нашему предложению составила порядка 2,2 миллионов рублей», — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».
Заметим также, что безналичная оплата проезда в общественном транспорте помогает отслеживать реальные цифры доходов компаний-перевозчиков и вести контроль за их деятельностью. Поэтому платить с телефона — и правильно, и выгодно.
Наличная оплата за проезд в общественном транспорте постепенно уходит в прошлое. Безналичные формы оплаты оказываются не только удобнее, но и выгоднее. Какой именно вид безнала выбирать — решает каждый для себя. С учётом всех фактов, конечно.