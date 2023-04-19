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Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой

19 апреля 2023, 01:11
Фото: фото предоставлено пресс-службой ПС «Мир»
Кому и почему доступна скидка по оплате за проезд, разобрался журналист
Сюжет
Деньги

Как известно, во Владивостоке оплатить проезд можно несколькими способами — от наличных до транспортной карты. И самым выгодным — с точки зрения стоимости проезда — является оплата транспортной картой. Но оказалось, что некоторые владивостокцы и без ТК платят за проезд меньше.

Почему так получается, решили разобраться в «Золотом Роге». Напомним, с 1 марта те жители столицы ДФО, которые оплачивают проезд наличными, платят 40 рублей, те, кто расплачивается банковской картой, — 35 рублей, а владельцы ТК платят 32 рубля за одну поездку в общественном транспорте.

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПС «Мир»

Оказалось, что 32 рубля могут заплатить и те, у кого нет Транспортной Карты. Дело в том, что до 30 июня пользователи карт платёжной системы «Мир» получают скидку в 8 рублей при оплате проезда в общественном транспорте. Правда, для этого нужно платить не самой картой, а с телефона. Таким образом, на 8 рублей меньше можно заплатить не только в автобусе, но и электротранспорте и даже в междугороднем транспорте (однако нужно, чтобы плату за проезд там принимали с помощью терминалов бесконтактной оплаты).

Конечно, чтобы провести платёж со скидкой, нужно предварительно загрузить в смартфон на базе Android один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Фото: фото предоставлено пресс-службой ПС «Мир»

Те, кто регулярно пользуется услугами общественного транспорта во Владивостоке и других городах края, где за проезд можно платить безналом, своими глазами видят, как всё меньше становится тех, кто платит наличными, и все больше тех, кто предпочитает банковскую карту. А платить с телефона — он всегда под рукой, а карту, бывает, ещё попробуй найди в сумке, — тем более удобно.

Эти очевидные выводы подтверждает и статистика, которую вели представители отечественной платёжной системы в Приморском крае.

«В Приморском крае акция со скидкой на проезд по карте „Мир“ в смартфоне набирает популярность. По итогам марта пассажиры общественного транспорта стали оплачивать проезд телефоном в 1,5 раза чаще. При этом сумма экономии благодаря нашему предложению составила порядка 2,2 миллионов рублей», — рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».
Фото: фото предоставлено пресс-службой ПС «Мир»

Заметим также, что безналичная оплата проезда в общественном транспорте помогает отслеживать реальные цифры доходов компаний-перевозчиков и вести контроль за их деятельностью. Поэтому платить с телефона — и правильно, и выгодно.

Наличная оплата за проезд в общественном транспорте постепенно уходит в прошлое. Безналичные формы оплаты оказываются не только удобнее, но и выгоднее. Какой именно вид безнала выбирать — решает каждый для себя. С учётом всех фактов, конечно.

#Оплата#Деньги#Общество#Транспорт#Банк#Приморский край#Владивосток
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