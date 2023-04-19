Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой

Оказалось, что 32 рубля могут заплатить и те, у кого нет Транспортной Карты. Дело в том, что до 30 июня пользователи карт платёжной системы «Мир» получают скидку в 8 рублей при оплате проезда в общественном транспорте. Правда, для этого нужно платить не самой картой, а с телефона. Таким образом, на 8 рублей меньше можно заплатить не только в автобусе, но и электротранспорте и даже в междугороднем транспорте (однако нужно, чтобы плату за проезд там принимали с помощью терминалов бесконтактной оплаты).