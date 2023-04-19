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Спортивные достижения жителей Приморья куются ГК «Аква-Ресурсы» и обществом «Динамо»

19 апреля 2023, 09:23
100-летний юбилей Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» торжественно отметили во Владивостоке. Благодарственное письмо представителю Группы Компаний «Аква-Ресурсы» Игорю Ефименко вручил губернатор Приморского края, член президиума ПРОГО ВФСО «Динамо» Олег Кожемяко.
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Динамо

Сегодня Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является многолетним надежным партнером в развитии краевого профессионального и массового спорта. Благодаря совместным усилиям АО «Терминал Астафьева», Правительства Приморского края и Совета приморского спортобщества «Динамо» в 2021 году был возрожден футбольный клуб «Динамо-Владивосток».

Команда достойно представляет наш регион в Первенстве ФНЛ-2, дважды завоевав право участия в элитной группе турнира. При этом клуб выполняет главную задачу, возложенную на него, успешно занимаясь развитием местных футболистов. В составе «Динамо-Владивосток» стабильно играют более 10 приморцев.

Не менее важным поддержке профессионального спорта являются вложения в спортивную инфраструктуру. Именно поэтому «Терминал Астафьева» реконструировал нижнее поле стадиона «Водник» в Находке. Благодаря новому газону последнего поколения, комфортным трибунам, инженерным коммуникациям, теперь здесь могут проходить матчи профессиональных команд. А над полем поднят флаг спортобщества «Динамо».

Реконструированный стадион является точкой притяжения жителей Находки, став домом для местного «Океана», и активно принимая городские турниры, тренировки любительских команд.

Реконструированный стадион уже принял не только матчи Первенства России ФНЛ-2, Кубка России, Кубка Дальнего Востока, но и стал ареной для решающих матчей «Динамо-Кубка Приморского края». Турнира, проведенного для развития и популяризации массового спорта. Участие в котором приняли более 300 футболистов из Владивостока, Артема, Уссурийска, Чугуевки, Дальнереченска. Именно в Находке прошли полуфинальные матчи, куда отобралась четверка лучших любительских команд региона.


Следующий амбициозный проект, над реализацией которого сейчас работают в Группе Компаний «Аква-Ресурсы», — строительство нового спортивно-патриотического центра «Динамо» в Артеме. В нем будут проходить игры и тренировки по футболу, уличному баскетболу, уличным видам спорта. Сейчас активно идут проектировочные работы, а открыть центр планируют до конца 2023 года.

#Спорт#Правительство#Общество#Динамо#Приморский край#Владивосток
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