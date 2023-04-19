Спортивные достижения жителей Приморья куются ГК «Аква-Ресурсы» и обществом «Динамо»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Сегодня Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является многолетним надежным партнером в развитии краевого профессионального и массового спорта. Благодаря совместным усилиям АО «Терминал Астафьева», Правительства Приморского края и Совета приморского спортобщества «Динамо» в 2021 году был возрожден футбольный клуб «Динамо-Владивосток».
Команда достойно представляет наш регион в Первенстве ФНЛ-2, дважды завоевав право участия в элитной группе турнира. При этом клуб выполняет главную задачу, возложенную на него, успешно занимаясь развитием местных футболистов. В составе «Динамо-Владивосток» стабильно играют более 10 приморцев.
Не менее важным поддержке профессионального спорта являются вложения в спортивную инфраструктуру. Именно поэтому «Терминал Астафьева» реконструировал нижнее поле стадиона «Водник» в Находке. Благодаря новому газону последнего поколения, комфортным трибунам, инженерным коммуникациям, теперь здесь могут проходить матчи профессиональных команд. А над полем поднят флаг спортобщества «Динамо».
Реконструированный стадион является точкой притяжения жителей Находки, став домом для местного «Океана», и активно принимая городские турниры, тренировки любительских команд.
Реконструированный стадион уже принял не только матчи Первенства России ФНЛ-2, Кубка России, Кубка Дальнего Востока, но и стал ареной для решающих матчей «Динамо-Кубка Приморского края». Турнира, проведенного для развития и популяризации массового спорта. Участие в котором приняли более 300 футболистов из Владивостока, Артема, Уссурийска, Чугуевки, Дальнереченска. Именно в Находке прошли полуфинальные матчи, куда отобралась четверка лучших любительских команд региона.
Следующий амбициозный проект, над реализацией которого сейчас работают в Группе Компаний «Аква-Ресурсы», — строительство нового спортивно-патриотического центра «Динамо» в Артеме. В нем будут проходить игры и тренировки по футболу, уличному баскетболу, уличным видам спорта. Сейчас активно идут проектировочные работы, а открыть центр планируют до конца 2023 года.