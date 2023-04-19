Спортивные достижения жителей Приморья куются ГК «Аква-Ресурсы» и обществом «Динамо»

Реконструированный стадион уже принял не только матчи Первенства России ФНЛ-2, Кубка России, Кубка Дальнего Востока, но и стал ареной для решающих матчей «Динамо-Кубка Приморского края». Турнира, проведенного для развития и популяризации массового спорта. Участие в котором приняли более 300 футболистов из Владивостока, Артема, Уссурийска, Чугуевки, Дальнереченска. Именно в Находке прошли полуфинальные матчи, куда отобралась четверка лучших любительских команд региона.