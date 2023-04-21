Краевой юношеский турнир «Кубок Славда» (12+) откроет Дни тенниса на Тихом океане

Posted Вчера, 23:57
Published Вчера, 23:57
Modified Вчера, 23:59
Updated Вчера, 23:59
Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» (12+) памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье в 27-й раз. В этом году он открывает серию статусных соревнований в рамках Дней тенниса на Тихом океане (12+).
Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.
Юношеские соревнования — первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда» — проходят в рамках турнира третий год и второй раз за историю проведения они включены в календарь соревнований Российского теннисного тура. В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-17 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.
Рефери первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Вадим Дедков, судья 1-й категории.
Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 9 по 12 июня на открытых кортах завода «Скит» в посёлке Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.
Информационные партнеры турнира — федеральный медиахолдинг 1MI («Восток-медиа», «Золотой Рог» и др.), ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), радио и газета «Комсомольская правда», информационный холдинг «PrimaMedia», Дальневосточная медиагруппа («Восьмой канал», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Приморье 24», VladNews), газеты «Аргументы и факты» (Приморье) и «Владивосток».
Программа Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда»
Даты проведения: 1–6 мая 2023 года.
Место проведения: г. Владивосток, проспект «Красного знамени», 29.
30 апреля 2023 г.:
12 часов — заезд участников, размещение;
12.00-16.30 — регистрация участников;
17 часов — жеребьевка.
01 мая 2023 г.:
9.00-13.45 — соревнования;
14.00-14.30 — торжественное открытие соревнований;
14.30-19.00 — соревнования.
02-05 мая 2023 г.:
09.00 — 19.00 — соревнования.
06 мая 2023 г.:
09.00-16.00 — соревнования;
16.00-17.00 — торжественное награждение победителей и призёров;
с 17.00 — отъезд участников турнира