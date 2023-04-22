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Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков

22 апреля 2023, 05:15

Во Владивостоке стартовал общегородской субботник, участие в нём принял глава города

Сегодня во Владивостоке с раннего утра начался общегородской субботник. Глава города Константин Шестаков также принял в нём участие.

Дабы очистить город от зимнего мусора, на сопки, в скверы, на побережье краевого центра вышли и стар, и млад — и школьники, и студенты, и чиновники разных уровней, и преподаватели школ и вузов, и волонтёры, и просто неравнодушные граждане.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, Константин Шестаков принял участие в уборке на форте Суворова. Это один из интереснейших объектов Владивостокской крепости, расположенный в районе Зеленого Угла.

Жители Владивостока очистили от мусора берега реки Объяснения, бухты Сухопутной и улицы Космонавтов, привели в порядок мыс Калузина (это на Моргородке), улицу Капитана Шефнера.

Весь собранный мусор будет вывезен коммунальщиками на полигон.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава города пообещал решить проблему со снабжением острова Рейнеке электроэнергией.

#Уборка улиц#Субботник#Общество#Администрация Владивостока#Новости#Приморский край#Владивосток#Константин Шестаков
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