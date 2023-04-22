Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков

Posted Вчера, 05:15
Published Вчера, 05:15
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Дабы очистить город от зимнего мусора, на сопки, в скверы, на побережье краевого центра вышли и стар, и млад — и школьники, и студенты, и чиновники разных уровней, и преподаватели школ и вузов, и волонтёры, и просто неравнодушные граждане.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, Константин Шестаков принял участие в уборке на форте Суворова. Это один из интереснейших объектов Владивостокской крепости, расположенный в районе Зеленого Угла.
Жители Владивостока очистили от мусора берега реки Объяснения, бухты Сухопутной и улицы Космонавтов, привели в порядок мыс Калузина (это на Моргородке), улицу Капитана Шефнера.
Весь собранный мусор будет вывезен коммунальщиками на полигон.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава города пообещал решить проблему со снабжением острова Рейнеке электроэнергией.