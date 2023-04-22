Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков

Дабы очистить город от зимнего мусора, на сопки, в скверы, на побережье краевого центра вышли и стар, и млад — и школьники, и студенты, и чиновники разных уровней, и преподаватели школ и вузов, и волонтёры, и просто неравнодушные граждане.