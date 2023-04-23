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Posted Вчера, 23:14

Published Вчера, 23:14

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

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Синоптики предупреждают: порывистый ветер может наделать бед в Приморье

22 апреля 2023, 23:14
Сегодня, 23 апреля, воскресенье, во Владивостоке без осадков, температура 12-15 градусов тепла. Однако, как предупреждаю специалисты Примпогоды, сохранится свежий порывистый ветер.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер будет способствовать быстрому распространению любого возгорания. Не стоит разжигать костры, жечь сухую траву.

Напомним, во Владивостоке с марта действует особый противопожарный режим, запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор, в том числе на дачах, проводить в лесах огнеопасные работы.

На следующей неделе ожидается спокойная погода, резких изменений температурного фона не ожидается. А вот 26, 28 и 30 апреля не исключены небольшие и умеренные дожди.

По словам главного синоптика края Бориса Кубая, в предстоящий праздник, 1 мая, ненастная погода, скорее всего, покинет Приморье, и погода на всей территории региона может оказаться хорошей, с максимальной температурой 15 — 20 градусов. Правда, на побережье, в том числе во Владивостоке, будет попрохладнее.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что погода в Приморье начале рабочей недели будет переменчивой.

#Прогнозы#Погода#Приморский край#Владивосток
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