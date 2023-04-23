Синоптики предупреждают: порывистый ветер может наделать бед в Приморье

По словам главного синоптика края Бориса Кубая, в предстоящий праздник, 1 мая, ненастная погода, скорее всего, покинет Приморье, и погода на всей территории региона может оказаться хорошей, с максимальной температурой 15 — 20 градусов. Правда, на побережье, в том числе во Владивостоке, будет попрохладнее.