Синоптики предупреждают: порывистый ветер может наделать бед в Приморье

Posted Вчера, 23:14
Published Вчера, 23:14
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Синоптики предупреждают, что сильный ветер будет способствовать быстрому распространению любого возгорания. Не стоит разжигать костры, жечь сухую траву.
Напомним, во Владивостоке с марта действует особый противопожарный режим, запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор, в том числе на дачах, проводить в лесах огнеопасные работы.
На следующей неделе ожидается спокойная погода, резких изменений температурного фона не ожидается. А вот 26, 28 и 30 апреля не исключены небольшие и умеренные дожди.
По словам главного синоптика края Бориса Кубая, в предстоящий праздник, 1 мая, ненастная погода, скорее всего, покинет Приморье, и погода на всей территории региона может оказаться хорошей, с максимальной температурой 15 — 20 градусов. Правда, на побережье, в том числе во Владивостоке, будет попрохладнее.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что погода в Приморье начале рабочей недели будет переменчивой.