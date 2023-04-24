zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 05:22

Published 24 апреля 05:22

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Изображение материала

Неудавшегося убийцу-предпринимателя задержали в Приморье — видео

24 апреля 2023, 05:22
Сотрудники следственных органов задержали предпринимателя, который планировал убить сына своего бизнес-партнера. Он хотел обратиться за помощью к знакомым, чтобы притворить задуманное в жизнь.

Прокуратура Приморского края сообщает, что мужчину, который пытался организовать убийство 35-летнего сына своего 72-летнего бизнес-партнера, задержали. Его заключили под стражу, пока проводится расследование.

Подозреваемый хотел получить бизнес и предотвратить его передачу по наследству. Для «дела» он пытался привлечь двух союзников, в качестве вознаграждения предлагая им доли в бизнесе, который получил бы в случае успешного завершения дела.

Попытку убийства пресекли и задокументировали сотрудники УФСБ по Приморскому краю. После этого прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил мужчину под стражу на 2 месяца.

Обвиняемого задержали по ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству из корыстных побуждений, по найму). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что предприниматель из Приморья заказал убийство своего бизнес-партнёра.

#Происшествие#Прокуратура#Приморский край#Новости#Видео
Подпишитесь
«Ты же мужик»: Минобороны РФ обратилось к мужчинам страны через креативный ролик
20 апреля 03:33
Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой
19 апреля 01:11
Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам
18 апреля 04:36
Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом
16 апреля 05:15
Около 1200 Чебурашек изъяли у китайского туриста в Приморье
15 апреля 00:10
Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков
22 апреля 05:15