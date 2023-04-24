Неудавшегося убийцу-предпринимателя задержали в Приморье — видео

Posted 24 апреля 05:22
Published 24 апреля 05:22
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Прокуратура Приморского края сообщает, что мужчину, который пытался организовать убийство 35-летнего сына своего 72-летнего бизнес-партнера, задержали. Его заключили под стражу, пока проводится расследование.
Подозреваемый хотел получить бизнес и предотвратить его передачу по наследству. Для «дела» он пытался привлечь двух союзников, в качестве вознаграждения предлагая им доли в бизнесе, который получил бы в случае успешного завершения дела.
Попытку убийства пресекли и задокументировали сотрудники УФСБ по Приморскому краю. После этого прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил мужчину под стражу на 2 месяца.
Обвиняемого задержали по ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству из корыстных побуждений, по найму). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что предприниматель из Приморья заказал убийство своего бизнес-партнёра.