Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:45
По оценкам различных сервисов, средняя зарплата в Приморском крае по состоянию на апрель 2023 года составляет 66,7 тыс. рублей. Во Владивостоке этот показатель несколько выше — 69,04 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом средняя зарплата владивостокцев выросла примерно на 6 тыс. рублей.
Средняя зарплата владивостокцев на 15% выше, чем в других регионах России. Но сами жители Владивостока не заметили существенного повышения зарплат, потому что рост инфляции в 2022 году существенно опередил рост зарплат.
Кроме того, уровень зарплат в разных сферах существенно отличается. Например, средняя зарплата работников бюджетной сферы во Владивостоке находится на уровне 50 тыс. рублей, работников образования — 38 тыс. рублей. В то же время в таких сферах, как строительство, логистика, информационные технологии, добывающей отрасли средние заработные платы по региону достигают 110-150 тыс. рублей. Но доля таких предприятий в Приморском крае очень мала — всего 9%.
При нынешних размерах зарплат во Владивостоке вряд ли стоит ожидать, что грядущее повышение МРОТ существенно скажется на доходах местных жителей.
Как и по всей Российской Федерации, во Владивостоке увеличение МРОТ произошло с начала текущего года. Сейчас данный показатель достигает в Приморье 16,242 тыс. руб. В некоторых районах края на сумму МРОТ начисляются различные надбавки и коэффициенты за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях.
Однако сейчас показатель МРОТ во Владивостоке даже меньше ПМ (прожиточного минимума), установленного в Приморье с января текущего года на уровне 17,106 тыс. рублей на душу населения. По мнению самих владивостокцев, МРОТ должен в 2023 году составлять не менее 40,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проводимого сервисом Super Job.
Пока неизвестно, насколько повысится МРОТ во Владивостоке с июля текущего года. Но по оценкам экспертов, вряд ли стоит ожидать повышения МРОТ в Российской Федерации более чем на 10%. Тем более что с первого января будущего года данный показатель планируется проиндексировать на восемнадцать половиной процента.
Российский президент Владимир Путин поручил повысить МРОТ с опережением роста инфляции. По оценкам Центробанка РФ, годовая инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года составила порядка 4%. Но долго удерживать инфляцию на таких позициях не получится, хотя Банк России сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%.
Уже сейчас в России началось постепенное повышение цен на товары и услуги. Эксперты связывают этот факт с проседанием рубля в начале апреля 2023 года. Рост курса доллара и евро, усложнение логистики на ввоз в Россию ряда товаров скажутся на повышении цен на мебель, электронику, автомобили, недвижимость примерно на 10-12%. Будут расти цены в России и на другие товары и услуги.
Основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан:
«Однозначно в России подорожают услуги: стоматология, туризм, медицина. Повышение цен будет по всей строительной отрасли: лаки, краски, плитки и все остальное. А также продукты питания: молочка, сыры, рыба, мясо, яйца. Чуть менее заметным для граждан будет повышение цен на одежду и обувь, так как многое в этой сфере зависит от производства и компании».
Пока во Владивостоке не отмечается существенного повышения цен на товары и услуги. Отмечается, что с начала 2023 года подорожали аренда жилья, проезд в общественном транспорте, бензин, овощи и фрукты. Но некоторые эксперты считают, что в Приморье и на Дальнем Востоке ряд товаров может даже подешеветь.
Представитель трейдинговой компании Trader Income Дмитрий Мазанов:
«На Дальнем Востоке России, где преобладает экспорт сырьевых товаров, цены на некоторые виды продуктов могут упасть, так как рубль становится менее ценным на мировом рынке. Однако в то же время может быть повышение цены на импортные товары, такие как техника и электроника, так как для их закупки необходимо заплатить больше рублей».