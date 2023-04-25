Уже сейчас в России началось постепенное повышение цен на товары и услуги. Эксперты связывают этот факт с проседанием рубля в начале апреля 2023 года. Рост курса доллара и евро, усложнение логистики на ввоз в Россию ряда товаров скажутся на повышении цен на мебель, электронику, автомобили, недвижимость примерно на 10-12%. Будут расти цены в России и на другие товары и услуги.