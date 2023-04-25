Проекты модернизации коммунальной инфраструктуры Приморья обсудили в Совете Федерации

Члены комитета заслушали доклад заместителя Председателя Правительства Приморского края Елены Пархоменко о текущем состоянии коммунальной инфраструктуры в Приморье, а также о приоритетных проектах по ее модернизации. Она, в частности, отметила, что износ инфраструктуры в крае составляет 65 процентов. Елена Пархоменко обратила особое внимание на развитие города Большой Камень, где идет активное строительство новых микрорайонов и предложила рассмотреть вопрос о включении в ряда проектов в государственную программу РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и федеральную адресную инвестиционную программу.