Проекты модернизации коммунальной инфраструктуры Приморья обсудили в Совете Федерации

Posted Вчера, 07:26
Published Вчера, 07:26
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В нем приняли участие сенаторы РФ от Приморского края — Светлана Горячева и Людмила Талабаева, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, заместитель председателя ЗСПК Сергей Кузьменко, заместитель Председательства Правительства Приморского края Елена Пархоменко, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, статс-секретарь — заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, представители Министерства финансов РФ, Палаты молодых парламентариев Совета Федерации от Приморья Александр Захаров и Мария Лагунова, а также публично-правовой компании «Фонд развития территорий».
Темой обсуждения стали вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Приморского края.
Члены комитета заслушали доклад заместителя Председателя Правительства Приморского края Елены Пархоменко о текущем состоянии коммунальной инфраструктуры в Приморье, а также о приоритетных проектах по ее модернизации. Она, в частности, отметила, что износ инфраструктуры в крае составляет 65 процентов. Елена Пархоменко обратила особое внимание на развитие города Большой Камень, где идет активное строительство новых микрорайонов и предложила рассмотреть вопрос о включении в ряда проектов в государственную программу РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и федеральную адресную инвестиционную программу.
Как отметил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, Правительство РФ, понимая остроту проблемы, а также крайнюю затратность для регионов ее решения, предлагает субъектам Российской Федерации целый ряд механизмов финансовой поддержки в решении инфраструктурного вопроса. «Я имею в виду финансовые инструменты федерального проекта „Инфраструктурное меню“, а также иные механизмы, реализуемые через различные государственные программы. Регионы уже сами в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей выбирают наиболее оптимальные варианты решения инфраструктурного вопроса. Проблемы в данной сфере имеются и у Приморского края. У нас есть замечательная возможность обсудить их напрямую с регионом, услышать мнение специалистов и выработать рекомендации по их решению», — отметил Андрей Шевченко.
Комментируя итоги рассмотрения этого крайне актуального для Приморского края вопроса на заседании профильного комитета Совета Федерации Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик рассказал, что по итогам обсуждения комитет предложил включить в проект постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ рекомендации Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» мероприятия по реконструкции водоводов на территории городского округа Большой Камень, а также рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительства сетей ливневой канализации в этом же городском округе Приморья.
«Это решение в настоящее время включено в проект итогового Постановления Совета Федерации „О государственной поддержке социально-экономического развития Приморского края“», — подчеркнул Александр Ролик.
Также Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, заместитель председателя ЗСПК Сергей Кузьменко, сенаторы от Приморского края Светлана Горячева и Людмила Талабаева, заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко 24 апреля приняли участие во встрече с председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.