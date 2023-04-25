Вырежет глазки на дому — жительница Владивостока готова приехать в любой район города

Женщина сообщила, что с маленькими объемами не работает. Она готова чистить картошку от 10 килограмм. Цена за услугу — 250 рублей (видимо, за один килограмм). Бонусом может почистить и морковку — если договоритесь. О профильном опыте говорит с юмором — «25 лет семейной жизни».