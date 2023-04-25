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Published Вчера, 08:22

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

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Вырежет глазки на дому — жительница Владивостока готова приехать в любой район города

25 апреля 2023, 08:22
Женщина предлагает свои услуги по чистке картошки во Владивостоке. Примечательно, что на предложение откликнулись два любителя чистых корнеплодов.
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Люди

Оригинальное объявление появилось на стене одного из домов в Приморье. Его автор сообщает, что любит чистить картошку, и она рада помочь людям с этим делом, особенно — если у них намечается большое застолье.

По оплате можно договориться, однако «натурой» она не примет — девушка против интима. Поэтому местным жителям, которые хотят получить чистый картофель «быстро» и «с удовольствием» не следует рассчитывать на такой способ вознаграждения труда.

Занимательно, что самим браться за нож уже не хотят два человека — они оторвали бумажки с номерами телефонов девушки.

Корреспондент «Восток-Медиа» связался с автором объявления по указанному номеру телефона. Предложение действительно оказалось не шуткой.

Женщина сообщила, что с маленькими объемами не работает. Она готова чистить картошку от 10 килограмм. Цена за услугу — 250 рублей (видимо, за один килограмм). Бонусом может почистить и морковку — если договоритесь. О профильном опыте говорит с юмором — «25 лет семейной жизни».

Приятным бонусом станет красно-черная униформа — женщина приедет в специальном костюме, подходящем для работы, при этом она готова приехать в любой район города.

#Общество#Новости#Приморский край#Люди#Владивосток
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