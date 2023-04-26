Фуры мешают пешеходам во Владивостоке

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
По словам очевидца, перекресток на пересечении улиц Краева и Калинина заполнен фурами — водители нагло припарковывают свои большегрузы под запрещающими знаками «остановка-парковка запрещена».
Из-за чужого безразличия и наглости дети не могут спокойно перейти дорогу, а местные жители изворачиваются под немыслимыми углами и идут по проезжей части из-за нехватки места.
Люди просят общественность обратить на это внимание, а водителей — перестать быть такими черствыми и безразличными нарушителями ПДД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о поехавшей крыше водителя фуры.