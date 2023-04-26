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Фуры мешают пешеходам во Владивостоке

26 апреля 2023, 04:37
Большегрузы останавливаются прям под знаками «парковка запрещена» и другими запрещающими символами во Владивостоке. Дети не могут перейти дорогу — сообщают очевидцы.

По словам очевидца, перекресток на пересечении улиц Краева и Калинина заполнен фурами — водители нагло припарковывают свои большегрузы под запрещающими знаками «остановка-парковка запрещена».

Из-за чужого безразличия и наглости дети не могут спокойно перейти дорогу, а местные жители изворачиваются под немыслимыми углами и идут по проезжей части из-за нехватки места.

Люди просят общественность обратить на это внимание, а водителей — перестать быть такими черствыми и безразличными нарушителями ПДД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о поехавшей крыше водителя фуры.

#Происшествие#Новости#Приморский край#Владивосток#Видео
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