Константин Шестаков выступил арбитром в споре между спортивными федерациями

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Конфликт всплыл в публичной плоскости, а реакция руководства муниципалитета была быстрой. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, тренируются в «Олимпийце» наиболее влиятельные и успешные спортивные федерации региона. Во-вторых, следовало не допустить прерывание тренировочного процесса спортсменов из-за разбирательств. Главный фактор успеха — личная инициатива главы города, который сам является представителем одного из видов единоборств.
Юридические аспекты договоренностей, достигнутых сторонами конфликта, находятся на стадии окончательного согласования. Но уже можно сказать, что главная задача была решена, спортсмены продолжат тренироваться на своей привычной площадке в комплексе «Олимпиец». Решение было найдено, благодаря сплоченной работе муниципалитета.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало некоторые подробности этого конфликта, в котором окзался замешан депутат думы Владивостока.