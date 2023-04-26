Константин Шестаков выступил арбитром в споре между спортивными федерациями

Решение конфликта между спортивной федерацией региона и Центром спортивной подготовки Приморского края было найдено благодаря участию главы Владивостока Константина Шестакова. Он выступил в качестве арбитра и добился того, что место для тренировок спортсменов не сменят, они останутся в СК «Олимпиец»

Конфликт всплыл в публичной плоскости, а реакция руководства муниципалитета была быстрой. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, тренируются в «Олимпийце» наиболее влиятельные и успешные спортивные федерации региона. Во-вторых, следовало не допустить прерывание тренировочного процесса спортсменов из-за разбирательств. Главный фактор успеха — личная инициатива главы города, который сам является представителем одного из видов единоборств. Юридические аспекты договоренностей, достигнутых сторонами конфликта, находятся на стадии окончательного согласования. Но уже можно сказать, что главная задача была решена, спортсмены продолжат тренироваться на своей привычной площадке в комплексе «Олимпиец». Решение было найдено, благодаря сплоченной работе муниципалитета. Видео: shestakovblog Ранее «Восток-Медиа» публиковало некоторые подробности этого конфликта, в котором окзался замешан депутат думы Владивостока.