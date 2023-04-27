Уже сейчас в городе идут репетиции военного парада. Всего запланировано 8 репетиций, включая генеральную — все они будут проходить в вечернее и ночное время, чтобы не блокировать движение в городе. Только последняя, генеральная репетиция парада ко Дню Победы пройдет 7 мая с 9:00 до 13:00 (либо с 21:00 до 0:00 часов) — в это время в городе будет частично перекрыто движение.