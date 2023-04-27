Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Мэрия Владивостока подготовила на День Победы массу различных мероприятий и концертов. Главное празднование состоится на Центральной городской площади города 9 мая 2023 года.
Столица Приморья начала отмечать праздник задолго до знаменательной даты. В порядок приводятся 15 памятников Великой Отечественной войны. А с 4 мая 2023 года в городе начнутся торжественные мероприятия и возложение цветов к памятникам ВОВ, в том числе к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, к стеле «Владивосток — город воинской славы», к звездам на аллее Героев и к другим памятным монументам.
Помимо этого, в преддверии Дня Победы в столице Приморья пройдут памятные акции и концерты во всех районах города. В муниципальных школах искусств запланировано более 60 различных мероприятий, посвященных ВОВ и Дню Победы.
Самым значимым событием в рамках празднования Дня Победы во Владивостоке станет традиционный парад войск и военной техники. В нем примут участие различные роды войск, подразделения Тихоокеанского флота, силовых ведомств и учебных заведений. Праздничный парад пройдет 9 мая по улице Светланской.
Уже сейчас в городе идут репетиции военного парада. Всего запланировано 8 репетиций, включая генеральную — все они будут проходить в вечернее и ночное время, чтобы не блокировать движение в городе. Только последняя, генеральная репетиция парада ко Дню Победы пройдет 7 мая с 9:00 до 13:00 (либо с 21:00 до 0:00 часов) — в это время в городе будет частично перекрыто движение.
Время проведения парада 9 мая 2023 года во Владивостоке пока уточняется. В предыдущие годы парад начинался в 10:00, после чего на Центральной городской площади начиналась торжественная программа празднования Дня Победы.
Не станет исключением и нынешний год. После военного парада на Центральной площади начнутся праздничные концерты с участием городских творческих коллективов и коллективов Тихоокеанского флота, будут звучать песни военных лет, работать тематические площадки.
Организаторы акции «Бессмертный полк» во Владивостоке уже в апреле 2023 года анонсировали подготовку к шествию и набор волонтеров. Традиционно шествие «Бессмертного полка» во Владивостоке проходило сразу за военным парадом.
Однако в нынешнем году организаторы общероссийского движения «Бессмертный полк» сообщили, что шествия в России не будет. Отмечается, что традиционный формат движения планируется расширить, но не уточняется, как именно будет проходить акция «Бессмертный полк» в России 9 мая 2023 года.
В минувшие годы во Владивостоке празднование 9 мая завершали праздничные артиллерийские залпы из салютных установок береговых войск Тихоокеанского флота.
Городская мэрия пока не уточняла информацию о проведении праздничного салюта на День Победы в 2023 году. В ряде городов и регионов России в нынешнем году салюты на 9 мая были отменены из соображений безопасности.