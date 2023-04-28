Краевой юношеский турнир «Кубок Славда» (6+) расширяет географию

Как сообщили в оргкомитете по проведению мероприятия, с каждым годом в Приморье растет статус теннисных турниров, как результат — расширяется география участников, повышается соревновательный опыт. Всего на юношеский «Кубок Славда» аккредитовались 95 спортсменов, в том числе несколько человек из центрального региона. «В этом году мы впервые объединили сразу несколько турниров под одним брендом. И, конечно, чем больше состязаний такого уровня будет проводиться в Приморье, тем больше шансов у наших ребят повысить свое мастерство, заработать бонусные баллы и выйти на новый уровень», — отметил председатель группы компаний «Славда», председатель оргкомитета турнира Павел Серебряков.

Кстати, в этом году специально к открытию турнира была выпущена лимитированная серия питьевой воды с фирменной этикеткой. «Теннисная» вода предназначена специально для участников и гостей мероприятия.

Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье 27-й раз.