Краевой юношеский турнир «Кубок Славда» (6+) расширяет географию

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья.
В числе участников кроме дальневосточных теннисистов — юные спортсмены из Москвы, Рязани, Ярославля, Саранска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.
Как сообщили в оргкомитете по проведению мероприятия, с каждым годом в Приморье растет статус теннисных турниров, как результат — расширяется география участников, повышается соревновательный опыт. Всего на юношеский «Кубок Славда» аккредитовались 95 спортсменов, в том числе несколько человек из центрального региона. «В этом году мы впервые объединили сразу несколько турниров под одним брендом. И, конечно, чем больше состязаний такого уровня будет проводиться в Приморье, тем больше шансов у наших ребят повысить свое мастерство, заработать бонусные баллы и выйти на новый уровень», — отметил председатель группы компаний «Славда», председатель оргкомитета турнира Павел Серебряков.
Кстати, в этом году специально к открытию турнира была выпущена лимитированная серия питьевой воды с фирменной этикеткой. «Теннисная» вода предназначена специально для участников и гостей мероприятия.
Напомним, ежегодный краевой теннисный турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Михайловича Серебрякова проводится в Приморье 27-й раз.
Юношеские соревнования — Первенство Приморского края по теннису «Кубок Славда» — проходят в рамках турнира третий год и второй раз за историю проведения они включены в календарь соревнований Российского теннисного тура. В мае на кортах Владивостока свое мастерство покажут участники в возрасте 9-17 лет в одиночных и смешанных разрядах. По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками, дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.
Рефери Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Вадим Дедков, судья 1-й категории.
Информационные партнеры турнира — федеральный медиахолдинг 1MI («Восток-медиа», «Золотой Рог» и др.), ГТРК «Владивосток» («Вести.Приморье»), радио и газета «Комсомольская правда», информационный холдинг «PrimaMedia», Дальневосточная медиагруппа («Восьмой канал», радиостанции «Лемма», «Ви-Би-Си», «Приморье 24», VladNews), газеты «Аргументы и факты» (Приморье) и «Владивосток».
Для справки: Турнир «Кубок Славда» проводится с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти основателя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося популяризацией этого вида спорта. В этом году встречи среди взрослых спортсменов пройдут с 09 по 12 июня на открытых кортах завода «Скит» в п. Горные Ключи. За переходящий «Кубок Славда» поборются теннисисты-любители в мужском и смешанном парном разрядах со всего Дальнего Востока.
Программа Первенства Приморского края по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда»
Даты проведения: 1–6 мая 2023 года.
Место проведения: г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 29.
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