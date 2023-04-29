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Posted 29 апреля 05:27

Published 29 апреля 05:27

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

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Убрать бороду и чтоб песок не сыпался: владивостокцам откроют секреты мидий

29 апреля 2023, 05:27

Фестиваль мидий в шестой раз пройдет в Приморском крае

В первый день мая во Владивостоке и Артёме стартует ставший уже традиционным фестиваль мидий (0+). В этом году он пройдёт в 6-й раз.

Как всегда, рестораны-участники в течение всего фестиваля (с 1 по 15 мая) будут готовить для гостей наших приморских миди й (это принципиальная позиция организаторов фестиваля — использовать только локальный продукт) в разнообразных соусах (от соуса пеперони до такого изыска, как соус из шампанского и чёрного трюфеля) и продавать их по фиксированной цене: 390 рублей за 300 граммов и 590 рублей — за 500 граммов.

— Цены мы оставили такие же, как в прошлом году, — рассказала Арина Семенникова, руководитель событийного направления Pacific Russia Food (именно они уже шестой год проводят фестиваль мидий и другие известные ресторанные фестивали). — Это был принципиальный вопрос, ведь главная задача фестиваля — дать возможность жителям Приморья от души попробовать мидий и убедиться, что наши приморские ничуть не хуже импортных. Кроме того, многие шеф-повара ресторанов- участников (в этом году их более 30, впервые к фестивалю присоединились рестораны Артёма, полный список — на сайте) также специально к фестивалю разработали специальные блюда из мидий (от поке и салатов до  дамплингов  и бургеров с начинкой из этого моллюска).

Евгений Шульга, шеф-повар одного из ресторанов-участников, рассказал, что мидия — продукт очень благодарный и легко сочетается с самыми разными соусами. Сложнее всего в работе с этим моллюском — подготовительный период, когда каждую ракушку нужно очистить от «бороды», промыть, убедиться, что не осталось кусочков битых раковин, песка…

— На мой взгляд, мидии идеально раскрывают свой вкус с соусами азиатского направления, остро-сладкими, — сказал Евгений Шульга. — Хотя и классический сливочный соус тоже к ним подходит. В этом году мы провели эксперимент: обратились к искусственному интеллекту, который сгенерировал несколько вариантов приготовления мидий. В меню фестиваля их не будет, но сам опыт был интересным.

Особым событием фестиваля мидий станет «МидияСаммит», который пройдёт на открытой террасе кинотеатра «Океан». С 6 по 8 мая там можно будет попробовать мидий, послушать выступления музыкальных групп (из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Бурятии, Владивостока), поучаствовать в мастер-классах, взглянуть на работы современных художников, посвящённые теме местной идентичности.

#Гастрономический фестиваль#Общество#Фестивали#Новости#Приморский край#Владивосток
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