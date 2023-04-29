Убрать бороду и чтоб песок не сыпался: владивостокцам откроют секреты мидий

Как всегда, рестораны-участники в течение всего фестиваля (с 1 по 15 мая) будут готовить для гостей наших приморских миди й (это принципиальная позиция организаторов фестиваля — использовать только локальный продукт) в разнообразных соусах (от соуса пеперони до такого изыска, как соус из шампанского и чёрного трюфеля) и продавать их по фиксированной цене: 390 рублей за 300 граммов и 590 рублей — за 500 граммов.