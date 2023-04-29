Убрать бороду и чтоб песок не сыпался: владивостокцам откроют секреты мидий

Posted 29 апреля 05:27
Published 29 апреля 05:27
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как всегда, рестораны-участники в течение всего фестиваля (с 1 по 15 мая) будут готовить для гостей наших приморских миди й (это принципиальная позиция организаторов фестиваля — использовать только локальный продукт) в разнообразных соусах (от соуса пеперони до такого изыска, как соус из шампанского и чёрного трюфеля) и продавать их по фиксированной цене: 390 рублей за 300 граммов и 590 рублей — за 500 граммов.
— Цены мы оставили такие же, как в прошлом году, — рассказала Арина Семенникова, руководитель событийного направления Pacific Russia Food (именно они уже шестой год проводят фестиваль мидий и другие известные ресторанные фестивали). — Это был принципиальный вопрос, ведь главная задача фестиваля — дать возможность жителям Приморья от души попробовать мидий и убедиться, что наши приморские ничуть не хуже импортных. Кроме того, многие шеф-повара ресторанов- участников (в этом году их более 30, впервые к фестивалю присоединились рестораны Артёма, полный список — на сайте) также специально к фестивалю разработали специальные блюда из мидий (от поке и салатов до дамплингов и бургеров с начинкой из этого моллюска).
Евгений Шульга, шеф-повар одного из ресторанов-участников, рассказал, что мидия — продукт очень благодарный и легко сочетается с самыми разными соусами. Сложнее всего в работе с этим моллюском — подготовительный период, когда каждую ракушку нужно очистить от «бороды», промыть, убедиться, что не осталось кусочков битых раковин, песка…
— На мой взгляд, мидии идеально раскрывают свой вкус с соусами азиатского направления, остро-сладкими, — сказал Евгений Шульга. — Хотя и классический сливочный соус тоже к ним подходит. В этом году мы провели эксперимент: обратились к искусственному интеллекту, который сгенерировал несколько вариантов приготовления мидий. В меню фестиваля их не будет, но сам опыт был интересным.
Особым событием фестиваля мидий станет «МидияСаммит», который пройдёт на открытой террасе кинотеатра «Океан». С 6 по 8 мая там можно будет попробовать мидий, послушать выступления музыкальных групп (из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Бурятии, Владивостока), поучаствовать в мастер-классах, взглянуть на работы современных художников, посвящённые теме местной идентичности.