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Как отметят Первомай во Владивостоке

29 апреля 2023, 22:47
Во Владивостоке готовятся отметить Первомай яркой праздничной программой, которая включает в себя концерты, выставки, мастер-классы и другие ивенты. Мероприятия пройдут в разных уголках города, предоставив жителям возможность насладиться широким спектром развлечений.

Одним из главных событий праздничной программы станет концерт, посвященный Празднику Весны и Труда, который состоится на набережной Спортивной гавани с 12:00 до 17:00. Посетители мероприятия смогут насладиться выступлениями творческих коллективов Приморья, и посетить красочные фотозоны и мастер-классы различной тематики для детей и взрослых.

Приморская государственная картинная галерея откроет тематическую выставку одной картины, посвященную Празднику Весны и Труда, 1 мая в 11:00. В этот же день на малой сцене Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького состоится спектакль «Там же, тогда же…» в 13:00 и 18:30.

Также 3 мая Приморская краевая детская библиотека проведет кинопоказ мультфильмов в 14:00, что станет отличным событием для семейного досуга.

Мероприятия по случаю Первомая позволят жителям Владивостока насладиться яркими развлечениями и отдохнуть в кругу семьи. Будет интересно и взрослым, и детям.

#Общество#Праздник#Новости#Владивосток#Приморский край
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