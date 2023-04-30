Как отметят Первомай во Владивостоке

Posted Вчера, 22:47
Published Вчера, 22:47
Modified Вчера, 22:47
Updated Вчера, 22:47
Одним из главных событий праздничной программы станет концерт, посвященный Празднику Весны и Труда, который состоится на набережной Спортивной гавани с 12:00 до 17:00. Посетители мероприятия смогут насладиться выступлениями творческих коллективов Приморья, и посетить красочные фотозоны и мастер-классы различной тематики для детей и взрослых.
Приморская государственная картинная галерея откроет тематическую выставку одной картины, посвященную Празднику Весны и Труда, 1 мая в 11:00. В этот же день на малой сцене Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького состоится спектакль «Там же, тогда же…» в 13:00 и 18:30.
Также 3 мая Приморская краевая детская библиотека проведет кинопоказ мультфильмов в 14:00, что станет отличным событием для семейного досуга.
Мероприятия по случаю Первомая позволят жителям Владивостока насладиться яркими развлечениями и отдохнуть в кругу семьи. Будет интересно и взрослым, и детям.