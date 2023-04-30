Как отметят Первомай во Владивостоке

Приморская государственная картинная галерея откроет тематическую выставку одной картины, посвященную Празднику Весны и Труда, 1 мая в 11:00. В этот же день на малой сцене Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького состоится спектакль «Там же, тогда же…» в 13:00 и 18:30.