Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Весны и Труда

Приморцы – целеустремленные и энергичные люди. Это в характере дальневосточников – преодолевая сложности, добиваться результата каждому на своём месте, делать свою работу на совесть. Мы видим, как наш край преображается, создаются условия для комфортной жизни и успешной карьеры. Появляются новые школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные площадки, парки и скверы. Идёт благоустройство придомовых территорий. Приморцы лично выбирают те или иные объекты, которые они хотели бы улучшить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мы вместе строим социальную инфраструктуру, ремонтируем и возводим новые мосты и дороги, развиваем туризм и культуру.