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Posted 30 апреля 23:02

Published 30 апреля 23:02

Modified 30 апреля 23:02

Updated 30 апреля 23:02

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Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Весны и Труда

30 апреля 2023, 23:02
Фото: Правительство Приморского края
Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Сюжет
Город

Этот праздник символизирует равные права трудящихся и социальную справедливость. В нашей стране его отмечают уже более 130 лет. С годами, несмотря на политические перемены и потрясения, суть и душа Первомая остались прежними – мы прославляем трудолюбие и наше желание созидать.

Приморцы – целеустремленные и энергичные люди. Это в характере дальневосточников – преодолевая сложности, добиваться результата каждому на своём месте, делать свою работу на совесть. Мы видим, как наш край преображается, создаются условия для комфортной жизни и успешной карьеры. Появляются новые школы, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные площадки, парки и скверы. Идёт благоустройство придомовых территорий. Приморцы лично выбирают те или иные объекты, которые они хотели бы улучшить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мы вместе строим социальную инфраструктуру, ремонтируем и возводим новые мосты и дороги, развиваем туризм и культуру.

Всё это для нас важно и ценно. Это наследие для наших детей. И, конечно, сегодня мы чествуем и тех, кто ратным трудом отстаивает интересы России, вносит свой вклад в защиту ее рубежей. На передовой наши земляки проявляют истинный патриотизм и подлинную любовь к Отечеству. Мы гордимся каждым воином.

Пусть Первомай станет символом новых достижений и успехов во благо Приморского края! Уверен, вместе мы будем продолжать двигаться вперед, заботясь о благополучии наших семей.

 

Губернатор Приморского края                                                             О.Н. Кожемяко

#Общество#Город#Приморский край
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