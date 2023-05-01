Поздравлением с праздником Весны и Труда от Председателя Думы города Владивостока

В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто своим добросовестным трудом укрепляет экономику, развивает социальную сферу, двигает вперед науку. Уверен, что трудовые достижения жителей Владивостока станут достойным вкладом в развитие нашего города и укрепление государства.