Поздравлением с праздником Весны и Труда от Председателя Думы города Владивостока

Posted 30 апреля 23:37
Published 30 апреля 23:37
Modified 30 апреля 23:37
Updated 30 апреля 23:37
Первомай — это праздник, любимый многими поколениями жителей Владивостока. Он символизирует весенний расцвет, солидарность, мир и согласие в обществе, уважение к человеку труда. С ним связаны надежды на добрые перемены.
В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто своим добросовестным трудом укрепляет экономику, развивает социальную сферу, двигает вперед науку. Уверен, что трудовые достижения жителей Владивостока станут достойным вкладом в развитие нашего города и укрепление государства.
Желаю всем успехов в делах и начинаниях, воплощения в жизнь намеченных планов на благо Отечества, благополучия, мира и добра!
Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик