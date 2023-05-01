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Posted 30 апреля 23:37

Published 30 апреля 23:37

Modified 30 апреля 23:37

Updated 30 апреля 23:37

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Поздравлением с праздником Весны и Труда от Председателя Думы города Владивостока

30 апреля 2023, 23:37
Фото: Дума Владивостока
Уважаемые жители и гости города Владивостока! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай — это праздник, любимый многими поколениями жителей Владивостока. Он символизирует весенний расцвет, солидарность, мир и согласие в обществе, уважение к человеку труда. С ним связаны надежды на добрые перемены.

В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто своим добросовестным трудом укрепляет экономику, развивает социальную сферу, двигает вперед науку. Уверен, что трудовые достижения жителей Владивостока станут достойным вкладом в развитие нашего города и укрепление государства.

Желаю всем успехов в делах и начинаниях, воплощения в жизнь намеченных планов на благо Отечества, благополучия, мира и добра!

 

Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик

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