zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 02:43

Published Вчера, 02:43

Modified Сегодня, 01:41

Updated Сегодня, 01:41

Изображение материала

«Это первоочередные задачи»: Олег Кожемяко посетил стройку ледовой арены в Находке

2 мая 2023, 02:43
Губернатор Приморья посетил строительство двух крупных спортивных объектов в Находкинском городском округе. Глава региона отметил, что строители начинают входить в положенный график.

Первым пунктом осмотра стала стройплощадка ледовой арены, рассказали специалисты краевого Минспорта.

«По всем сегодняшним показателям, объемам строительных работ, наличием людей на стройплощадке, технологиям, подрядчик должен сдать арену в конце августа», — подчеркнул губернатор.

Также губернатор посетил стройку физкультурно-оздоровительного комплекса. Его сдача должна пройти зимой.

«Все эти объекты были включены в план социально-экономического развития, за них голосовали жители Находки. Это были первоочередные задачи, которые мы сейчас вместе с администрацией Находкинского городского округа решаем», — заявил Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края посетил сгоревшее лесоперерабатывающее предприятие в Лесозаводске.

#Спорт#Общество#Приморский край#Находка#Олег Кожемяко#Благоустройство#Новости
Подпишитесь
«Ты же мужик»: Минобороны РФ обратилось к мужчинам страны через креативный ролик
20 апреля 03:33
Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой
19 апреля 01:11
Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам
18 апреля 04:36
Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом
16 апреля 05:15
Около 1200 Чебурашек изъяли у китайского туриста в Приморье
15 апреля 00:10
Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков
22 апреля 05:15