«Это первоочередные задачи»: Олег Кожемяко посетил стройку ледовой арены в Находке

Posted Вчера, 02:43
Published Вчера, 02:43
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
Первым пунктом осмотра стала стройплощадка ледовой арены, рассказали специалисты краевого Минспорта.
«По всем сегодняшним показателям, объемам строительных работ, наличием людей на стройплощадке, технологиям, подрядчик должен сдать арену в конце августа», — подчеркнул губернатор.
Также губернатор посетил стройку физкультурно-оздоровительного комплекса. Его сдача должна пройти зимой.
«Все эти объекты были включены в план социально-экономического развития, за них голосовали жители Находки. Это были первоочередные задачи, которые мы сейчас вместе с администрацией Находкинского городского округа решаем», — заявил Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края посетил сгоревшее лесоперерабатывающее предприятие в Лесозаводске.