«Это первоочередные задачи»: Олег Кожемяко посетил стройку ледовой арены в Находке

Губернатор Приморья посетил строительство двух крупных спортивных объектов в Находкинском городском округе. Глава региона отметил, что строители начинают входить в положенный график.

Первым пунктом осмотра стала стройплощадка ледовой арены, рассказали специалисты краевого Минспорта. «По всем сегодняшним показателям, объемам строительных работ, наличием людей на стройплощадке, технологиям, подрядчик должен сдать арену в конце августа», — подчеркнул губернатор. Также губернатор посетил стройку физкультурно-оздоровительного комплекса. Его сдача должна пройти зимой. «Все эти объекты были включены в план социально-экономического развития, за них голосовали жители Находки. Это были первоочередные задачи, которые мы сейчас вместе с администрацией Находкинского городского округа решаем», — заявил Олег Кожемяко. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края посетил сгоревшее лесоперерабатывающее предприятие в Лесозаводске.