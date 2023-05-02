Олег Кожемяко в Совете Федерации: «Нельзя упускать возможности!»

Posted 1 мая 22:29
Published 1 мая 22:29
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Для губернатора это уже сложившаяся практика лоббирования интересов жителей на самом высоком уровне. Не так давно он лично получил высокую оценку своей работы и поддержку предложенных инициатив у Президента Владимира Путина.
Первоочередным вопросом, поднятым на заседаниях в комитетах Совета Федерации, стала компенсация ущерба от тайфуна Хиннамнор приморским фермерам.
«Энергетика, коммунальное, сельское хозяйства понесли большой урон. В результате чрезвычайной ситуации 85 сельхозпроизводителей потеряли урожай на площади порядка 7 тысяч гектаров», — уточнил Олег Кожемяко.
Президент Владимир Путин поддержал выделение 155 миллионов рублей на это направлено. Краевые власти отработали оперативно, направив соответствующие письма и обращения вовремя и обоснованно. В то же время губернатор подчеркнул, что в крае ведется комплексная систематическая работа по защите от паводков. Это возведение инженерных сооружений, регулирование русел рек, постоянный мониторинг состояния водных объектов. Чтобы обезопасить от паводков более 100 тысяч жителей и десятки социально значимых объектов планируется возвести 13 новых объектов инженерной инфраструктуры. Для этого потребуется дополнительное финансирование в размере 11,4 миллиарда рублей. Губернатор выразил надежду, что профильный комитет Совета Федерации поддержит позицию Приморья в необходимости получения этих средств.
Важную для приморцев инициативу губернатора об упрощении оформления рыбоводных участков также поддержали в Совете Федерации. Сейчас получение всех необходимых по закону документов и разрешений для предприятий марикультуры может занять целый год. Притом, что первый урожай предприниматели могут получить только через 3-4 года работы. Учитывая, что в ходе нее они не оказывают никакого воздействия на экологию. Поэтому логично отменить государственную экологическую экспертизу для этого вида деятельности.
«Это очень важно в связи с тем, что это не высокоприбыльный вид деятельности. Бывают шторма, наводнения, которые сносят порядки, что приносит дополнительные затраты инвесторам. Это огромное решение, чтобы поддержать наших рыбоводов, тех, кто занимается выращиванием аквакультуры», — заявил Олег Кожемяко.
Кроме того, сенаторы одобрили предложение губернатора Приморья о том, чтобы дать добросовестным рыбодобывающим предприятиям приоритетное право на перезаключение договоров пользования рыболовным участком на новый срок без конкурсных процедур.
Развитие Приморского края неразрывно связано с объявленным Президентом страны «Курсом на Восток». Для нашего региона это открывает огромные перспективы как в сотрудничестве со странами АТР, так и в реализации ряда крупных туристических и промышленных проектов. Уже сейчас в крае идет проектирование и строительство новых портов, крупнейшего логистического центра «Сухой Порт Артем».
«В итоге к сегодняшнему грузообороту в 150 миллионов тон мы ежегодно будем прибавлять по 20 миллионов тонн, что позволит удвоить мощности портов в Приморье к 2030 году до 300 миллионов тонн ежегодно», — обозначил Олег Кожемяко, выступая перед сенаторами.
Но эти цифры возможны только при соответствующей поддержке в развитии инфраструктуры от государства. Прежде всего, это достройка дороги Владивосток-Находка-порт Восточный, на которую уже подготовлено обоснование инвестиций, согласованы с Росавтодором технические решения. Второй ключевой момент — синхронизация работы по модернизации подъездов к погранпереходам с реконструкцией самих пунктов пропуска. Третий — жизненно необходимое расширение Восточного полигона железной дороги. И главное — масштабная реконструкции краевых дорог и мостов: федеральная помощь необходима для ежегодного строительства 20-25 мостов, на которые край готовит проектную документацию.
«Эти затраты можно будет окупить в течение 2-3 лет, чтобы потом ни мы, ни следующие поколения не сожалели об упущенных возможностях», — подчеркнул Олег Кожемяко на пленарном заседании в Совете Федерации. Итогом инфраструктурных инвестиций для жителей региона станет улучшение качества жизни, появления новых рабочих мест, увеличение уровня доходов. Именно поэтому губернатор Олег Кожемяко не упускает шанс добиваться для региона всё новых преференций и возможностей.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила делегацию Приморского края и лично губернатора за обстоятельную подготовку вопросов, вынесенных на обсуждение и за проводимую работу в регионе.
«Приморье — это особый регион для истории нашей страны, ее безопасности, экономического развития и международного сотрудничества. Это наши главные ворота в Азию и наш восточный форпост. Поэтому внимание к развитию края со стороны главы государства, Правительства, Федерального собрания очень высокое. Мы рассчитываем, что по итогам этих встреч нам удастся оказать дополнительную поддержку экономике, социальной сфере края, обеспечить повышение качества жизни приморцев в этом и состоит основная задача Дней Приморского края в Совете Федерации», — подчеркнула спикер Совета Федерации.
Особое внимание Валентина Матвиенко обратила на важность возведения инфраструктуры для детских садов, необходимой для прогулок детей и для занятий спортом. Олег Кожемяко сообщил, что уже реализуется региональная такая программа: «Мы такую программу начали. Во Владивостоке делаем более 240 таких площадок, дальше подхватят и муниципалитеты. В 2023 году заработала краевая программа и по ремонту пришкольных стадионов», — отметил губернатор.
По итогам Дней Приморского края принимается постановление, где будут сформулированы меры федеральной поддержки региону.
Политологи отмечают, что работу губернатора Приморья действительно видят и ценят на всех уровнях власти. А все его инициативы и просьбы, которые он «не стесняется» просить в интересах жителей вверенного региона, слышат. Особенно, когда они направлены на изменения застывших и устаревших норм законов. При этом не первый раз отработанные инициативы на Приморье затем внедряются и в других субъектах.