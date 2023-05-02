Олег Кожемяко в Совете Федерации: «Нельзя упускать возможности!»

Политологи отмечают, что работу губернатора Приморья действительно видят и ценят на всех уровнях власти. А все его инициативы и просьбы, которые он «не стесняется» просить в интересах жителей вверенного региона, слышат. Особенно, когда они направлены на изменения застывших и устаревших норм законов. При этом не первый раз отработанные инициативы на Приморье затем внедряются и в других субъектах.