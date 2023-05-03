Обновлённые стадионы получат школы Владивостока к началу учебного года

Уже в ближайшее время школа №32 получит обновленный стадион не только с футбольным полем и беговой дорожкой, но и баскетбольной площадкой для собственного баскетбольного клуба. Обновлённый стадион школы №74 после ремонта сможет принимать не только учащихся, но и жильцов близлежащих домов