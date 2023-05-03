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Обновлённые стадионы получат школы Владивостока к началу учебного года

3 мая 2023, 10:43
Фото: shestakovblog
Администрация Владивостока и правительство Приморья сотрудничают в области реализации важных социальных программ и мероприятий, часть которых финансируется из краевого бюджета. В последние два года мэр Константин Шестаков и губернатор Олег Кожемяко провели ряд совместных поездок для инспектирования
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Город

Значительная часть средств из краевого бюджета выделяется на социально значимые проекты в столице Дальнего Востока. Крупнейший по количеству населения город Приморья имеет сотни социальных объектов, которые необходимо поддерживать и обновлять.

Поэтому совместные поездки Олега Кожемяко и Константина Шестакова по объектам социальной инфраструктуры столицы ДФО стали уже традицией. Их главная задача — оценить ход работ и при необходимости принять меры для ускорения реализации проектов.

Владивосток — это важный город для Приморского края, и социальные объекты столицы Дальнего Востока заслуживают особого внимания. Совместные поездки губернатора и мэра позволяют проводить мониторинг и оценивать ход работ, а также принимать меры для ускорения и оптимизации процесса реализации социальных проектов.

Вместе с губернатором Олегом Кожемяко мэр Константин Шестаков посетили пришкольные стадионы в районе Чуркина.

Уже в ближайшее время школа №32 получит обновленный стадион не только с футбольным полем и беговой дорожкой, но и баскетбольной площадкой для собственного баскетбольного клуба. Обновлённый стадион школы №74 после ремонта сможет принимать не только учащихся, но и жильцов близлежащих домов

#Город#Спорт#Новости#Приморский край#Владивосток#Олег Кожемяко#Константин Шестаков
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