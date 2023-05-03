Обновлённые стадионы получат школы Владивостока к началу учебного года

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Значительная часть средств из краевого бюджета выделяется на социально значимые проекты в столице Дальнего Востока. Крупнейший по количеству населения город Приморья имеет сотни социальных объектов, которые необходимо поддерживать и обновлять.
Поэтому совместные поездки Олега Кожемяко и Константина Шестакова по объектам социальной инфраструктуры столицы ДФО стали уже традицией. Их главная задача — оценить ход работ и при необходимости принять меры для ускорения реализации проектов.
Владивосток — это важный город для Приморского края, и социальные объекты столицы Дальнего Востока заслуживают особого внимания. Совместные поездки губернатора и мэра позволяют проводить мониторинг и оценивать ход работ, а также принимать меры для ускорения и оптимизации процесса реализации социальных проектов.
Вместе с губернатором Олегом Кожемяко мэр Константин Шестаков посетили пришкольные стадионы в районе Чуркина.
Уже в ближайшее время школа №32 получит обновленный стадион не только с футбольным полем и беговой дорожкой, но и баскетбольной площадкой для собственного баскетбольного клуба. Обновлённый стадион школы №74 после ремонта сможет принимать не только учащихся, но и жильцов близлежащих домов