Поздравление председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с Днём Победы

В этот светлый майский день мы с благодарностью чествуем жителей приморской столицы, кто героически сражался на фронте, самоотверженно работал в тылу. Их подвиг увековечен присвоением Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» и является сегодня примером истинного патриотизма для участников Специальной военной операции ― для тех, кто на передовой противостоит повторению нацистской угрозы!