Поздравление председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с Днём Победы

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Победы!
Являясь символом национальной гордости и воинской славы России, это святой праздник делает каждого жителя нашей страны сопричастным героической истории Отечества, объединяет поколения! Свои опыт и знания ветераны передают молодежи, которой предстоит сохранить память о бесценных заслугах поколения победителей, отстоявших в годы Великой Отечественной войны право народов на мирную жизнь.
В этот светлый майский день мы с благодарностью чествуем жителей приморской столицы, кто героически сражался на фронте, самоотверженно работал в тылу. Их подвиг увековечен присвоением Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» и является сегодня примером истинного патриотизма для участников Специальной военной операции ― для тех, кто на передовой противостоит повторению нацистской угрозы!
Дума города Владивостока благодарит жителей города, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла за участие в общегородских гуманитарных акциях, искреннюю поддержку наших земляков, жителей Владивостока и Приморья, выполняющих боевые задачи по защите мирного населения Донбасса, Херсона и Запорожья!
Низкий поклон ветеранам за активную жизненную позицию, за Великую Победу!
В день 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны желаю всем ветеранам крепкого здоровья, заботы близких, благополучия, мирного неба над головой!
С праздником, с Днем Победы!
Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик