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«Терминал Астафьева» пополнил производственный актив двумя электрическими кранами

3 мая 2023, 09:05
АО «Терминал Астафьева» приобрело два новых электрических портальных крана. Их поставка на производственную площадку в Находке ожидается в течение 2023 года. В настоящий момент краны находятся в Санкт-Петербурге для погрузки и дальнейшей отправки в Находку.
«Это важный проект в работе предприятия, реализацию которого мы начали еще в 2019 году, когда было принято решение о закупке нескольких новых многофункциональных кранов у мировых лидеров в обработке грузов в морских портах, компании Liebherr. Регулярное приобретение новой техники, особенно для кранового хозяйства, — это необходимость для улучшения производственных процессов порта. Безостановочная работа кранов является ключевым активом для обработки любого типа грузов и, как следствие, залогом успешной работы всего предприятия», — отметил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

Первым, в марте 2022 года, свою работу на причале в Находке начал портальный кран LPS 280. Благодаря его функционалу, сегодня АО «Терминал Астафьева» успешно решает задачу по увеличению потока контейнерных грузов в европейскую часть России. В настоящее время предприятие ожидает прибытия еще двух новых портальных кранов модели LPS 420 E, процесс покупки и постройки которых занял минувшие два года.

«Производство таких портальных кранов –уникальный процесс, каждый стоит несколько десятков миллионов рублей. Поэтому нам пришлось пройти все этапы от проектирования специально под наш причал в Находке, до постройки и отгрузки этих кранов, что заняло определенное время. LPS 420 E является последним на данный момент обновлением модельного ряда мобильных портовых кранов Liebherr и новейшей разработкой в области электрических портовых кранов. А это — значительное снижение уровня шума и потребления топлива при работе, что напрямую влияет на экологичность наших производственных процессов», — сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей Дроздов.

Все основные рабочие движения крана LPS 420 E, такие как изменение вылета стрелы, подъем и опускание грузов, поворот и передвижение осуществляются с помощью электроприводов. Высокая производительность этих кранов позволяет переваливать 30 контейнеров или 1200 тонн насыпных грузов в час. При этом кран способен обрабатывать любые типы грузов, от контейнеров до насыпных, генеральных и тяжелых грузов до 124 тон. И подходит для обслуживания судов вплоть до класса post-Panamax.

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