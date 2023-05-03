«Терминал Астафьева» пополнил производственный актив двумя электрическими кранами

Все основные рабочие движения крана LPS 420 E, такие как изменение вылета стрелы, подъем и опускание грузов, поворот и передвижение осуществляются с помощью электроприводов. Высокая производительность этих кранов позволяет переваливать 30 контейнеров или 1200 тонн насыпных грузов в час. При этом кран способен обрабатывать любые типы грузов, от контейнеров до насыпных, генеральных и тяжелых грузов до 124 тон. И подходит для обслуживания судов вплоть до класса post-Panamax.