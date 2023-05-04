Краевой юношеский турнир «Кубок Славда» открыл Дни тенниса на Тихом океане

Министр спорта Приморского края Жан Кузнецов выразил благодарность организаторам — группе компаний «Славда» за поддержку тенниса на территории Приморского края. «Этот вид спорта сегодня активно развивается. Во Владивостоке будут построены теннисные корты на Второй речке. Также частными инвесторами при поддержке краевого правительства проектируется теннисный центр на острове Русский. В этом году у нас по инициативе Губернатора края пройдут Первые Международные спортивные игры „Дети Приморья“ для того, чтобы юные приморские спортсмены могли соревноваться со сверстниками из других регионов и стран. Мы сейчас прорабатываем вопрос по включению тенниса в спортивную программу игр „Дети Приморья“», — сообщил министр спорта.