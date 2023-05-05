Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Повышение социальных и страховых пенсий в России происходит каждый год. Неработающим пенсионерам индексируют выплаты с 1 января, а получателям социальной пенсии перерасчет делают ежегодно с 1 апреля.
Минтруд запланировал постепенное повышение страховых пенсий в России, в результате которого в ближайшие три года индексация составит порядка 18,5%. То есть с 1 января 2023 года повышение произошло на 4,8%, с 1 января 2024 года проведут индексацию на 6,1%, а в 2025 году размер пенсионных выплат планируется повысить дважды — сначала на 4%, а потом на 3,6%. В результате этого за три года удастся достигнуть среднего размера страховых пенсий по России на уровне 25 тысяч рублей.
Проводится и плановое увеличение социальных пенсионных выплат. Данную меру поддержки получают от государства нетрудоспособные граждане и лица, не имеющие трудового стажа. В категорию этих соцпособий входят пенсия по старости для нетрудоспособных граждан, выплаты по потере кормильца, по инвалидности.
Социальные пенсионные выплаты индексируются ежегодно с 1 апреля. В 2023 году их повысили на 3,3%. Но в прошлом году из-за темпов инфляции повышение выплат было проведено дважды: с 1 апреля 2022 года (на 3,3%) и с 1 июня 2022 года — на 10%. Таким образом, за год повышение социальных пенсионных выплат составило 13,3%.
Минимальная страховая пенсия во Владивостоке, в соответствии с установленным на 2023 год прожиточным минимумом в Приморье, составляет 14 711 рублей. Пенсионерам с низкими доходами во Владивостоке назначается региональная доплата — разница между прожиточным минимумом и фактическим материальным обеспечением.
Глава министерства труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая:
«Предоставляется региональная доплата только неработающим пожилым людям. При этом, чтобы получить выплату, пенсия в 2023 году не должна превышать 14 711 рублей, а годом ранее — 14 245 рублей. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из регионального или федерального бюджета: пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, меры соцподдержки, установленные законодательством Приморского края в денежном выражении. Исключение составляют те меры социальной поддержки, которые предоставляются единовременно».
Кроме того, во Владивостоке введена единовременная выплата пенсионерам, которая осуществляется раз в год. Согласно постановлению правительства Приморского края от 29.03.2023, единовременную соцвыплату может получить любой пенсионер во Владивостоке, независимо от ведомства, по линии которого начислена господдержка. Единственное условие — пенсия должна быть назначена до 31 декабря 2022 года.
Сумма губернаторской доплаты во Владивостоке — 1 тысяча рублей. Ее планируется выплатить в сентябре 2023 года, до Дня пожилого человека.
Пенсионеры во Владивостоке, отметившие в апреле свой 80-летний юбилей, в мае могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат. Перерасчет произойдет автоматически, в результате будет удвоена сумма фиксированной выплаты, которая в среднем по России составляет 7567 рублей. То есть 80-летние пенсионеры получат надбавку порядка 7500 рублей.
Повышение пенсии в мае коснется и пенсионеров, имеющих инвалидность. Тем, кто имеет первую группу инвалидности, повысят пенсию на 7567 рублей. Если у пенсионера поменялась группа инвалидности, то ему также положена доплата: со второй группы инвалидности на первую — в размере 7567 рублей, с третьей на вторую — в сумме 3783 рублей.
Участники и инвалиды ВОВ во Владивостоке получают в мае ежегодные единовременные выплаты ко Дню Победы по 10 тысяч рублей из средств федерального бюджета. Кроме того, участники ВОВ, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей во Владивостоке получат единовременную помощь из средств регионального бюджета — по 5 тысяч рублей. Вдовы погибших участников ВОВ, войны с Финляндией и войны с Японией получат по 3 тысячи рублей.
Во Владивостоке, помимо федерального повышения пенсий в мае, участникам ВОВ положены региональные льготы, включающие оплату полной стоимости процедуры гемодиализа, возмещение 50% стоимости перелета и проезда на ж/д транспорте, компенсация половины стоимости ЖКХ, предоставление путевок в санатории.