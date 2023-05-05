Минтруд запланировал постепенное повышение страховых пенсий в России, в результате которого в ближайшие три года индексация составит порядка 18,5%. То есть с 1 января 2023 года повышение произошло на 4,8%, с 1 января 2024 года проведут индексацию на 6,1%, а в 2025 году размер пенсионных выплат планируется повысить дважды — сначала на 4%, а потом на 3,6%. В результате этого за три года удастся достигнуть среднего размера страховых пенсий по России на уровне 25 тысяч рублей.