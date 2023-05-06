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Posted 6 мая 02:24

Published 6 мая 02:24

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

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Котиком и гонками открывают байкерский сезон во Владивостоке

6 мая 2023, 02:24
Байкерский сезон открывается сегодня, 6 мая, во Владивостоке. В честь этого события в городе организовали целое мероприятие, а местный кот-символ города нарядился в косуху.
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Напомним, что в честь открытия байкерского сезона пройдет гонка, из-за которой перекроют дороги:

— от пересечения улицы Светланской с улицей Корабельной Набережной до пересечения улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком;

— от пересечения улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком до пересечения Светланского переулка с улицей Светланской.

В первой половине дня на центральной площади проводится концерт и другие тематические мероприятия. Заезд начнется в 15:00.

#Город#Люди#Новости#Приморский край#Владивосток
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