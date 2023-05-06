Котиком и гонками открывают байкерский сезон во Владивостоке

Posted 6 мая 02:24
Published 6 мая 02:24
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Напомним, что в честь открытия байкерского сезона пройдет гонка, из-за которой перекроют дороги:
— от пересечения улицы Светланской с улицей Корабельной Набережной до пересечения улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком;
— от пересечения улицы Корабельной Набережной со Светланским переулком до пересечения Светланского переулка с улицей Светланской.
В первой половине дня на центральной площади проводится концерт и другие тематические мероприятия. Заезд начнется в 15:00.