Без котят и майонеза: что нельзя брать на Парад Победы в Приморье

Posted 6 мая 23:41
Published 6 мая 23:41
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Список этот достаточно логичен и очевиден, однако наверняка найдутся граждане, не обдумавшие своё решение. В любом случае, желающим пройти с алкоголем или беспилотником путь заказан — скорее всего, их просто не пустят.
Беспилотные воздушные суда
❌ Животные
❌ Оружие любого типа
Приморцев просят соблюдать положенные правила поведения и вести себя подобающе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие акции будут проходить 9 мая во Владивостоке, а также в другие праздничные дни.