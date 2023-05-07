zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 23:41

Published 6 мая 23:41

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Изображение материала

Без котят и майонеза: что нельзя брать на Парад Победы в Приморье

6 мая 2023, 23:41
Организаторы Парада Победы опубликовали список предметов, которые запрещено брать с собой на торжественное мероприятие. Это касается всех городов, включая приморские.
Сюжет
Люди

Список этот достаточно логичен и очевиден, однако наверняка найдутся граждане, не обдумавшие своё решение. В любом случае, желающим пройти с алкоголем или беспилотником путь заказан — скорее всего, их просто не пустят.

Беспилотные воздушные суда

  • Воздушные змеи и шары любых размеров
  • Религиозная и политическая печатная продукция
  • Флаги и баннеры

❌ Животные

  • Алкогольные напитки, любая жидкость и еда (яйца, кетчуп, майонез)
  • Аэрозольные баллончики

❌ Оружие любого типа

  • Петарды, сигнальные ракеты
  • Средства маскировки

Приморцев просят соблюдать положенные правила поведения и вести себя подобающе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие акции будут проходить 9 мая во Владивостоке, а также в другие праздничные дни.

#9 мая#Общество#Люди#Новости#Приморский край
Подпишитесь
«Ты же мужик»: Минобороны РФ обратилось к мужчинам страны через креативный ролик
20 апреля 03:33
Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой
19 апреля 01:11
Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам
18 апреля 04:36
Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом
16 апреля 05:15
Около 1200 Чебурашек изъяли у китайского туриста в Приморье
15 апреля 00:10
Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков
22 апреля 05:15