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Published Вчера, 01:21

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Updated Сегодня, 06:10

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Пятнистая приморская красотка вышла позировать на камеру

8 мая 2023, 01:21
Одна из самых редких и красивых хищниц мира, леопард, вновь стала объектом внимания ученых и журналистов. На этот раз пятнистая красотка Leo283F попала в фотоловушку, что стало для нее первым опытом съемки на камеру.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда», на фото видно, как леопард с интересом рассматривает установленную на территории нацпарка фотоловушку, а затем поворачивается у камеры, продемонстрировав всю свою изящность и достоинство.

«Leo 283F является активным, осторожным и очень пытливым хищником. Она достигла возраста около четырех лет и была впервые замечена на территории нацпарка в прошлом году. Однако только сейчас она позволила себя сфотографировать», - рассказали сотрудники заповедника.

#Общество#Новости#Приморский край
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