Пятнистая приморская красотка вышла позировать на камеру

Posted Вчера, 01:21
Published Вчера, 01:21
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда», на фото видно, как леопард с интересом рассматривает установленную на территории нацпарка фотоловушку, а затем поворачивается у камеры, продемонстрировав всю свою изящность и достоинство.
«Leo 283F является активным, осторожным и очень пытливым хищником. Она достигла возраста около четырех лет и была впервые замечена на территории нацпарка в прошлом году. Однако только сейчас она позволила себя сфотографировать», - рассказали сотрудники заповедника.