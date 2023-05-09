zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 22:59

Published Вчера, 22:59

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Изображение материала

Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы

8 мая 2023, 22:59
Уважаемые жители Приморского края! От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Сюжет
Люди

В этот великий праздник мы отдаём дань памяти и искренней благодарности нашим дедам и прадедам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Приморский край внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Более 200 тысяч наших земляков отправились на фронт, и многие из них не вернулись домой. В приморском тылу усиленно работали заводы и фабрики для производства военного снаряжения и оружия. Наш край играл важную роль в сдерживании милитаристских планов Японии. Владивосток был пунктом базирования советских подводных лодок, которые совершали дерзкие выходы в воды мирового океана. Огромен вклад в общее дело Победы тружеников моря, которые добывали продовольствие для фронта и обеспечивали перевозку стратегических грузов.

Мы гордимся нашими предками и помним их подвиги. Они научили нас любить и беречь Родину, быть сплочёнными перед внешними угрозами. Их мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, стали примером для последующих поколений защитников России. И сегодня воины-приморцы самоотверженно ведут борьбу против нацистов на той же земле, что и наши предки почти 80 лет назад. Герои той войны оставили нам мир – нынешние герои его сохраняют! Мы гордимся ими и преклоняем голову перед павшими. Память о них мы сохраним так же бережно, как и память о героях Великой Отечественной. Мы называем их именами школы и улицы, а главное – поддерживаем их семьи. И будем продолжать делать всё, чтобы они чувствовали заботу от государства и окружающих. Конечно, мы верим в силу духа и стойкость наших бойцов. И ждём их с Победой, как ждали героев в 1945-м!

Пусть всегда живет в нас благодарность за подвиг наших отцов и дедов, которые победили фашизм, добились торжества справедливости над злом и насилием. Желаю ветеранам и труженикам тыла как можно дольше оставаться в строю, чувствовать свою востребованность и передавать богатый жизненный опыт молодому поколению. Всем жителям края – здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Приморского края                                                            О.Н. Кожемяко

#Поздравление#Общество#Люди#Приморский край
Подпишитесь
«Ты же мужик»: Минобороны РФ обратилось к мужчинам страны через креативный ролик
20 апреля 03:33
Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой
19 апреля 01:11
Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам
18 апреля 04:36
Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом
16 апреля 05:15
Около 1200 Чебурашек изъяли у китайского туриста в Приморье
15 апреля 00:10
Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков
22 апреля 05:15