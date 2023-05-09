Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы

Мы гордимся нашими предками и помним их подвиги. Они научили нас любить и беречь Родину, быть сплочёнными перед внешними угрозами. Их мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, стали примером для последующих поколений защитников России. И сегодня воины-приморцы самоотверженно ведут борьбу против нацистов на той же земле, что и наши предки почти 80 лет назад. Герои той войны оставили нам мир – нынешние герои его сохраняют! Мы гордимся ими и преклоняем голову перед павшими. Память о них мы сохраним так же бережно, как и память о героях Великой Отечественной. Мы называем их именами школы и улицы, а главное – поддерживаем их семьи. И будем продолжать делать всё, чтобы они чувствовали заботу от государства и окружающих. Конечно, мы верим в силу духа и стойкость наших бойцов. И ждём их с Победой, как ждали героев в 1945-м!