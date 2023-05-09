Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с Днем Победы

Posted Вчера, 22:59
Published Вчера, 22:59
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В этот великий праздник мы отдаём дань памяти и искренней благодарности нашим дедам и прадедам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Приморский край внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Более 200 тысяч наших земляков отправились на фронт, и многие из них не вернулись домой. В приморском тылу усиленно работали заводы и фабрики для производства военного снаряжения и оружия. Наш край играл важную роль в сдерживании милитаристских планов Японии. Владивосток был пунктом базирования советских подводных лодок, которые совершали дерзкие выходы в воды мирового океана. Огромен вклад в общее дело Победы тружеников моря, которые добывали продовольствие для фронта и обеспечивали перевозку стратегических грузов.
Мы гордимся нашими предками и помним их подвиги. Они научили нас любить и беречь Родину, быть сплочёнными перед внешними угрозами. Их мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, стали примером для последующих поколений защитников России. И сегодня воины-приморцы самоотверженно ведут борьбу против нацистов на той же земле, что и наши предки почти 80 лет назад. Герои той войны оставили нам мир – нынешние герои его сохраняют! Мы гордимся ими и преклоняем голову перед павшими. Память о них мы сохраним так же бережно, как и память о героях Великой Отечественной. Мы называем их именами школы и улицы, а главное – поддерживаем их семьи. И будем продолжать делать всё, чтобы они чувствовали заботу от государства и окружающих. Конечно, мы верим в силу духа и стойкость наших бойцов. И ждём их с Победой, как ждали героев в 1945-м!
Пусть всегда живет в нас благодарность за подвиг наших отцов и дедов, которые победили фашизм, добились торжества справедливости над злом и насилием. Желаю ветеранам и труженикам тыла как можно дольше оставаться в строю, чувствовать свою востребованность и передавать богатый жизненный опыт молодому поколению. Всем жителям края – здоровья и всего самого доброго!
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко