Юбилей доброй традиции: генеральная уборка прошла на мысе Астафьева

Вместе с территорией школы сотрудники АО «Терминал Астафьева» помогают с весенней уборкой на территории вокруг домов по улице Астафьева 3а и 5а. Здесь трудится уникальная машина с парогенератором. Эта техника, в обычное время работающая на очистке территории порта, здесь паром под высоким давлением легко и быстро моет все труднодоступные места детской горки.