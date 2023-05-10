Юбилей доброй традиции: генеральная уборка прошла на мысе Астафьева

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 08:14
«Десять лет назад мы заложили эту традицию и все эти годы, не смотря ни на что, наши работники собираются здесь, чтобы помочь школе привести в порядок территорию. Мы работаем рядом и нам важно помогать нашим соседям. Не только во время субботника, это и ремонт кабинетов, программа остекления, благоустройство стадиона. Чтобы дети комфортно учились», — рассказал Александр Ганин, исполнительный директор АО «Терминал Астафьева».
Ежегодно АО «Терминал Астафьева» предоставляет подшефной школе весь необходимый инвентарь и материалы для проведения субботника. Но гораздо важнее, что сотрудники сами вызываются прийти и помочь. Как Александра Колушкина, сотрудница собственной лаборатории «Терминала Астафьева», которая на работе внимательно контролирует соблюдение предприятием всех строгих экологических норм, а здесь сама участвует в наведении чистоты.
«С удовольствием участвую в субботнике уже не первый год. Потому что это и помощь школьникам, и забота об экологии, и работа на благо всех жителей Находки в конечном итоге», — поделилась Александра Колушкина, сотрудник АО «Терминал Астафьева».
На субботнике портовики взяли на себя самую тяжелую работу по благоустройству: очистить ливневую канализацию, вскопать клумбы для высадки заказанных в школу тысячи цветов, покрасить бордюры.
«Мы каждый год участвуем в этом мероприятии. Считаем школу „Полюс“ нашей частичкой. Поэтому и субботник наш гражданский долг и обязанность», — добавил Роман Чубенко, сотрудник АО «Терминал Астафьева»
«Субботник — это прежде всего сплоченная работа. Нас и школьников. На этом все и строится, вся человеческая доброта», — подчеркнул Константин Ситников, сотрудник АО «Терминал Астафьева».
А сразу после торжественной линейки, к взрослым для участия в субботнике присоединились и школьники «Полюса». Каждому возрасту определили работу по силам: младшие подметали территорию, старшие — помогали с покраской.
«Важно помогать потому что все нужно держать в чистоте, чтобы облегчить помощь старшим. Да и приятно, когда работаешь, общаешься с друзьями, это круто и здорово», — рассказала Татьяна Гулькова, ученица СОШ №1 «Полюс».
«Благодарим „Терминал Астафьева“ за помощь в проведении общешкольного субботника. Уже столько лет они предоставляют инвентарь, сотрудников, которые делают тяжелую работу на территории школы. Огромное им спасибо за поддержку. Наши дети тоже подключаются, привлекаем их к труду и помощи старшим», — сообщила Гульнара Гасанова, заместитель директора СОШ № 1 «Полюс».
Вместе с территорией школы сотрудники АО «Терминал Астафьева» помогают с весенней уборкой на территории вокруг домов по улице Астафьева 3а и 5а. Здесь трудится уникальная машина с парогенератором. Эта техника, в обычное время работающая на очистке территории порта, здесь паром под высоким давлением легко и быстро моет все труднодоступные места детской горки.
«Каждый год жильцы, сотрудники управляющей компании, совместно с „Терминалом Астафьева“ проводят большой весенний субботник. Убираем придомовые и прилегающие к ним территории, белим деревья, моем подъезды, собираем мусор. Мощная техника дочиста отмывает нашу детскую площадку. Это уже стало хорошей традицией на нашем районе. Мы благодарим от лица жителей „Терминал Астафьева“ за сотрудничество, за совместную проведенную работу, большое спасибо», — поделилась Мария Кутузова, директор УК ООО «Инициатива».
Для «Терминал Астафьева» такие мероприятия –это хороший способ не только помочь в данный момент, но и пообщаться с жителями, чтобы в дальнейшем продолжать активно облагораживать придомовые территории микрорайона.