В КГБУ ЦЗН города Владивостока гражданин должен заполнить заявление, которое будет на рассмотрении не более 11 дней. За этот период безработному должны предложить хотя бы две вакансии. А если трудоустроить гражданина за это время не удастся, то ему назначат пособие по безработице.