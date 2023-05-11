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Безработные во Владивостоке могут получать больше денег

11 мая 2023, 11:52
Фото: 1MI
Безработные во Владивостоке могут получать больше денег
В 2023 году в Приморье увеличились выплаты безработным в рамках социального контракта. Как получить дополнительные выплаты и пособие по безработице в 2023 году во Владивостоке — в нашем материале.

Официально стать безработным

С прошлого года, чтобы официально стать безработным в Приморье и получать выплаты от государства, можно отправить заявку онлайн в центр занятости населения. Также, чтобы встать на учет по безработице и оформить выплаты, можно лично посетить КГБУ ЦЗН города Владивосток.

Зарегистрироваться в центре занятости онлайн

Чтобы дистанционно встать на учет по безработице во Владивостоке в 2023 году, нужно иметь подтвержденную запись на «Госуслугах». Если с этим возникают проблемы, то можно обратиться за помощью в территориальный МФЦ Владивостока.

Затем безработному нужно зайти на портал «Работа России». Это можно сделать через «Госуслуги». После регистрации в личном кабинете надо будет заполнить заявку на получение статуса безработного и подать заявление на помощь в трудоустройстве.

Далее всё взаимодействие с центром занятости Владивостока осуществляется через личный кабинет. Если у безработного по каким-либо причинам нет возможности постоянно отслеживать поступающую в личный кабинет информацию, то с ним свяжутся по телефону.

Специалисты КГБУ ЦЗН Приморского края связывают снижение уровня безработицы в регионе в 2022–2023 гг. с появлением возможности стать на учет по безработице дистанционно. Теперь во Владивостоке можно онлайн не только подать заявление по постановке на учет по безработице, но и подобрать вакансию и пройти видеособеседование.

Обратиться лично в центр занятости населения во Владивостоке

На учет по безработице владивостокцев в 2023 году могут поставить только по месту официальной регистрации. Во Владивостоке центр занятости населения находится по адресу: улица Пушкинская, 1. С собой безработному нужно взять:

  • паспорт;
  • документы, подтверждающие образование;
  • трудовой договор или трудовую книжку;
  • справку формы 2-НДФЛ с последнего места трудоустройства;
  • СНИЛС;
  • реквизиты карты для выплат.

Льготникам и лицам с инвалидностью нужно предоставить дополнительные документы и справки, подтверждающие их статус.

В КГБУ ЦЗН города Владивостока гражданин должен заполнить заявление, которое будет на рассмотрении не более 11 дней. За этот период безработному должны предложить хотя бы две вакансии. А если трудоустроить гражданина за это время не удастся, то ему назначат пособие по безработице.

Зарегистрироваться в центре занятости онлайнЗарегистрироваться в центре занятости онлайн
Зарегистрироваться в центре занятости онлайн
Фото: 1MI

Какой размер пособия по безработице во Владивостоке

В 2023 году во Владивостоке минимальная сумма пособия по безработице составляет 1800 рублей в месяц, а максимальная ежемесячная выплата безработному от государства — 15 350 рублей.

Назначают минимальное пособие владивостокцам:

  • впервые ищущим работу;
  • не работающим свыше года;
  • уволенным за нарушение трудовой дисциплины;
  • бывшим ИП и юрлицам;
  • работавшим менее 26 недель за последний год.

Платить пособие в размере 1800 рублей владивостокцам будут всего три месяца. В этот период безработному будут подыскивать и предлагать вакансии. При отказе от трудоустройства гражданина могут снять с учета и отказать в начислении пособия.

Какой максимальный размер пособия может получить безработный

Размер ежемесячного пособия безработному во Владивостоке рассчитывается индивидуально. Учитывается средний заработок владивостокца по последнему месту работы:

  1. В первые 3 месяца будут начислять 75% от зарплаты, но не более 15 350 рублей.
  2. В последующие 3 месяца пособие составит 60% от заработка. Здесь будут платить уже не более 6 тысяч рублей, но и не меньше минималки — 1800 рублей.
  3. Гражданам предпенсионного возраста назначают выплаты следующим образом: в первые 3 месяца — 75% от последнего заработка, затем еще 3 месяца выплаты составят 60% от дохода, а в дальнейшем — 45%. Но сумма выплат не более 15 350 рублей в месяц.

Платить пособие безработному будут всего полгода. За это время он должен трудоустроиться. В противном случае он снимается с учета по безработице и лишается пособия. Повторно зарегистрироваться на бирже труда можно лишь спустя полгода.

Лицам предпенсионного возраста пособие будут выплачивать два года. Если в этот период не удастся найти работу, то можно попробовать оформить досрочный выход на пенсию.

Какой максимальный размер пособия может получить безработныйКакой максимальный размер пособия может получить безработный
Какой максимальный размер пособия может получить безработный
Фото: 1MI

Как заключить социальный контракт с соцзащитой во Владивостоке

Во Владивостоке безработный может увеличить свои выплаты, заключив социальный контракт с центром соцподдержки населения Приморского края. В 2023 году заключить социальный контракт можно лично в КГКУ «Приморский центр занятости» и его структурных подразделениях, через МФЦ Владивостока, через «Госуслуги».

Социальные контракты с безработными во Владивостоке заключаются в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края».

Виды социальных контрактов

Во Владивостоке в 2023 году действует несколько программ, по которым можно заключить с государством социальный контракт и получить соответствующие выплаты:

  1. Поиск работы. После подписания социального контракта выплачивается единовременно 18 646 рублей. После того как гражданин трудоустроится, ему назначаются дополнительные выплаты в такой же сумме — деньги будут приходить в течение трех месяцев. Сумма выплат по соцконтракту во Владивостоке равна показателю прожиточного минимума, установленного в 2023 году в регионе.
  2. Обучение. Если безработный во Владивостоке желает получить дополнительное образование или новую профессию, то государство в рамках социального контракта выплатит ему единовременное пособие в размере 30 тыс. руб. Во время обучения безработный также будет получать по социальному контракту ежемесячные выплаты — по 9 323 руб. в течение трех месяцев.
  3. На организацию ИП. Сумма пособия на открытие предпринимательской деятельности во Владивостоке в рамках социального контракта — до 350 тыс. рублей. При этом будущий предприниматель может получить выплату по социальному контракту и на профильное обучение — 30 тыс. рублей одновременно.
  4. На ведение личного подсобного хозяйства. Во Владивостоке на эти цели по социальному контракту выплаты составят до 200 тыс. рублей.

Министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий:

«В прошлом году в рамках государственной программы „Содействие занятости населения Приморского края“ по безработице органами соцзащиты было трудоустроено почти 19 тысяч человек. Это чуть более половины от общего количества людей, обратившихся в центры занятости населения. Примечательно, что в Приморье выросло количество людей, которые при поддержке службы занятости по социальному контракту открыли собственный бизнес. Хотел бы обратить внимание, что в этом году востребованной в рамках социального контракта оказалась услуга по открытию собственного дела через индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Почти 640 человек оформили таким образом свою трудовую деятельность».
Виды социальных контрактовВиды социальных контрактов
Виды социальных контрактов
Фото: piqsels.com
#Владивосток#Безработица#Пособие по безработице#Социальный контракт
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