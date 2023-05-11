Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
С прошлого года, чтобы официально стать безработным в Приморье и получать выплаты от государства, можно отправить заявку онлайн в центр занятости населения. Также, чтобы встать на учет по безработице и оформить выплаты, можно лично посетить КГБУ ЦЗН города Владивосток.
Чтобы дистанционно встать на учет по безработице во Владивостоке в 2023 году, нужно иметь подтвержденную запись на «Госуслугах». Если с этим возникают проблемы, то можно обратиться за помощью в территориальный МФЦ Владивостока.
Затем безработному нужно зайти на портал «Работа России». Это можно сделать через «Госуслуги». После регистрации в личном кабинете надо будет заполнить заявку на получение статуса безработного и подать заявление на помощь в трудоустройстве.
Далее всё взаимодействие с центром занятости Владивостока осуществляется через личный кабинет. Если у безработного по каким-либо причинам нет возможности постоянно отслеживать поступающую в личный кабинет информацию, то с ним свяжутся по телефону.
Специалисты КГБУ ЦЗН Приморского края связывают снижение уровня безработицы в регионе в 2022–2023 гг. с появлением возможности стать на учет по безработице дистанционно. Теперь во Владивостоке можно онлайн не только подать заявление по постановке на учет по безработице, но и подобрать вакансию и пройти видеособеседование.
На учет по безработице владивостокцев в 2023 году могут поставить только по месту официальной регистрации. Во Владивостоке центр занятости населения находится по адресу: улица Пушкинская, 1. С собой безработному нужно взять:
Льготникам и лицам с инвалидностью нужно предоставить дополнительные документы и справки, подтверждающие их статус.
В КГБУ ЦЗН города Владивостока гражданин должен заполнить заявление, которое будет на рассмотрении не более 11 дней. За этот период безработному должны предложить хотя бы две вакансии. А если трудоустроить гражданина за это время не удастся, то ему назначат пособие по безработице.
В 2023 году во Владивостоке минимальная сумма пособия по безработице составляет 1800 рублей в месяц, а максимальная ежемесячная выплата безработному от государства — 15 350 рублей.
Назначают минимальное пособие владивостокцам:
Платить пособие в размере 1800 рублей владивостокцам будут всего три месяца. В этот период безработному будут подыскивать и предлагать вакансии. При отказе от трудоустройства гражданина могут снять с учета и отказать в начислении пособия.
Размер ежемесячного пособия безработному во Владивостоке рассчитывается индивидуально. Учитывается средний заработок владивостокца по последнему месту работы:
Платить пособие безработному будут всего полгода. За это время он должен трудоустроиться. В противном случае он снимается с учета по безработице и лишается пособия. Повторно зарегистрироваться на бирже труда можно лишь спустя полгода.
Лицам предпенсионного возраста пособие будут выплачивать два года. Если в этот период не удастся найти работу, то можно попробовать оформить досрочный выход на пенсию.
Во Владивостоке безработный может увеличить свои выплаты, заключив социальный контракт с центром соцподдержки населения Приморского края. В 2023 году заключить социальный контракт можно лично в КГКУ «Приморский центр занятости» и его структурных подразделениях, через МФЦ Владивостока, через «Госуслуги».
Социальные контракты с безработными во Владивостоке заключаются в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края».
Во Владивостоке в 2023 году действует несколько программ, по которым можно заключить с государством социальный контракт и получить соответствующие выплаты:
Министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий:
«В прошлом году в рамках государственной программы „Содействие занятости населения Приморского края“ по безработице органами соцзащиты было трудоустроено почти 19 тысяч человек. Это чуть более половины от общего количества людей, обратившихся в центры занятости населения. Примечательно, что в Приморье выросло количество людей, которые при поддержке службы занятости по социальному контракту открыли собственный бизнес. Хотел бы обратить внимание, что в этом году востребованной в рамках социального контракта оказалась услуга по открытию собственного дела через индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Почти 640 человек оформили таким образом свою трудовую деятельность».