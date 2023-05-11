Деятельность местечкового олигарха Тютюмы из Приморья проверят надзорные органы?

Видеообращение, в котором от имени жителей Сибирцевского городского поселения выступил местный житель Николай Грицишин, опубликовали новые медиа. В обращении рассказывается о многочисленных нарушениях законодательства Приморского края и законов Российской Федерации. Суть претензий в том, что предприниматель Степан Степанович Тютюма на участке земли вырубил лес, разработал карьер по добыче скального грунта, отсыпал близ федеральной трассы площадку для стоянки большегрузов, выстроил там кафе. Местные жители смело заявляют, что вся эта деятельность не подкреплена никакими разрешающими документами. Обратившиеся к губернатору и в прокуратуру края уверены, что бизнесмен ведет незаконную предпринимательскую деятельность, а, значит, не платит налоги в бюджет, и использует в качестве рабочей силы иностранные граждане, не имеющих разрешений на работу в России.