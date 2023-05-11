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Деятельность местечкового олигарха Тютюмы из Приморья проверят надзорные органы?

11 мая 2023, 11:57
Фото: 1MI
Жители Черниговского района обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой призвать к ответу местного бизнесмена Степана Тютюму: по их мнению, он допустил целый ряд нарушений российского законодательства. В ситуации предстоит разобраться надзорным органам.
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Видеообращение, в котором от имени жителей Сибирцевского городского поселения выступил местный житель Николай Грицишин, опубликовали новые медиа. В обращении рассказывается о многочисленных нарушениях законодательства Приморского края и законов Российской Федерации. Суть претензий в том, что предприниматель Степан Степанович Тютюма на участке земли вырубил лес, разработал карьер по добыче скального грунта, отсыпал близ федеральной трассы площадку для стоянки большегрузов, выстроил там кафе. Местные жители смело заявляют, что вся эта деятельность не подкреплена никакими разрешающими документами. Обратившиеся к губернатору и в прокуратуру края уверены, что бизнесмен ведет незаконную предпринимательскую деятельность, а, значит, не платит налоги в бюджет, и использует в качестве рабочей силы иностранные граждане, не имеющих разрешений на работу в России.    

Возможно, местные жители действительно правы, и нарушения закона имеют место быть. Это будет предметом разбирательства. Надзорным органам предстоит выяснить, что из этого обращения соответствует действительности, имеются ли подтверждающие документы всем перечисленным фактам. И в случае выявления нарушений олигарху придется ответить перед законом.

Но, возможно, данное видеообращение стало результатом предвыборной борьбы, которая сегодня разворачивается в Черниговском муниципальном округе. Во вновь созданном МО назначены выборы в Думу округа первого созыва. Ее депутатам предстоит сформировать правовую базу развития нового муниципалитета, утвердить бюджет и избрать главу.  И, по некоторым данным, в этот представительный орган власти баллотируются партнеры Степана Тютюмы. По странному совпадению, именно в этот непростой период избирательной кампании и было распространено видеообращение к краевым властям.

Что это? Попытка устранить конкурента на выборах или добиться правды? Выводы делать пока рано, необходимо дождаться результатов проверки. В любом случае деятельность предпринимателя Тютюмы попала в поле зрения правоохранительных органов, и им предстоит установить истину.

#Финансы#Общество#Приморский край
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