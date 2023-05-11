Во Владивостоке подвели итоги юношеского теннисного турнира «Кубок Славда»

Как отметили в оргкомитете турнира, эти соревнования имеют большое значение для юных теннисистов — ведь они не только дают возможность участникам проявить себя, но и улучшить свое мастерство в борьбе с более сильными соперниками. Тот факт, что «Кубок Славда» входит в календарь соревнований российского теннисного тура, позволяет участникам зарабатывать рейтинговые очки, что помогает попасть на другие российские соревнования.