Во Владивостоке подвели итоги юношеского теннисного турнира «Кубок Славда»

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
За эти дни в рамках турнира было проведено рекордные 189 матчей, в которых за призовые места боролись около сотни юных спортсменов не только из дальневосточных регионов, но также Сибири и центральной части страны.
Победители определились в одиночных разрядах в возрастных категориях до 13 лет и до 17 лет, а также в группах микст возрастных категориях до 13-ти и до 17-ти лет.
В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие заместитель председателя думы г. Владивостока Кирилл Григорьев, заместитель министра физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Граф, начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик, генеральный директор «Славда-Групп» Роман Антипьев.
Лучшие игроки были отмечены медалями, кубками и грамотами, каждый участник получил полезные и памятные подарки с символикой турнира.
Как отметили в оргкомитете турнира, эти соревнования имеют большое значение для юных теннисистов — ведь они не только дают возможность участникам проявить себя, но и улучшить свое мастерство в борьбе с более сильными соперниками. Тот факт, что «Кубок Славда» входит в календарь соревнований российского теннисного тура, позволяет участникам зарабатывать рейтинговые очки, что помогает попасть на другие российские соревнования.
Девушки до 13 лет
1 место — Барсукова Влада (Новосибирск)
2 место — Егорова Милада (Рязань)
3 место — Ким Карина (Хабаровск)
Юноши до 13 лет
1 место — Мазин Яков Шульга (Южно-Сахалинск)
2 место — Кокорин Александр (Красноярск)
3 место — Шутов Андрей (Новосибирск)
Девушки до 17 лет:
1 место — Камолова Кристина (Красноярск)
2 место —Дугина Анна (Хабаровск)
3 место — Мельникова Серафима (Москва)
Юноши до 17 лет:
1 место —Аулов Степан (Рязань)
2 место — Бэ Максимилиан (Южно-Сахалинск)
3 место — Бакиев Арслан (Саранск)
Группы микст до 13 лет:
1 место — Егорова Милада (Рязань), Яков Мазин (Южно-Сахалинск)
2 место — Барсукова Влада (Новосибирск), Кокорин Александр (Красноярск)
Группы микст до 17 лет:
1 место — Анна Дугина (Хабаровск), Емельянов Платон (Находка)
2 место — Нечаева Наталия (Владивосток), Аулов Степан (Рязань)
3 место — Малеткина Варвара (Петропавловск-Камчатский), Бакиев Арслан (Саранск)
Напомним, «Кубок Славда» проводится в Приморье 27-й раз — с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона. С 2021 года традиционный «Кубок Славда» посвящен памяти основоположника турнира, почетного президента федерации тенниса города Владивостока и основателя Группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы возглавлявшего федерацию тенниса Приморского края и занимавшегося популяризацией этого вида спорта.
Юношеский турнир проводится в рамках «Кубка Славда» третий год и второй раз он включен в календарь соревнований Российского теннисного тура. Кроме спортсменов из Приморья в числе участников — юные теннисисты из Москвы, Саранска, Ярославля, Рязани, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска. Главный судья юношеского турнира — Вадим Дедков.
Соревнования юных теннисистов проходили на минувшей неделе во Владивостоке. Продолжат Дни тенниса на Тихом океане Всероссийские юношеские соревнования «Кубок Губернатора Приморского края» (08-14 мая), а взрослые теннисисты-любители со всего Дальнего Востока будут бороться за переходящий «Кубок Славда» на кортах завода «Скит» в поселке Горные Ключи с 09 по 12 июня.