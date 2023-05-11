zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Врач Чернышова посоветовала употреблять фрукты за четыре часа до сна

11 мая 2023, 13:21
Терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова опровергла распространённый миф о том, что фрукты гниют в кишечнике до утра, если их употреблять ночью.

В беседе с Pravda.Ru Чернышова объяснила, что в кишечнике не происходит гниение пищи. Все продукты перерабатываются пищеварительными ферментами, начиная с желудочного сока и заканчивая действием кишечного сока в двенадцатиперстной кишке. Углеводы и небольшое количество белка во фруктах успешно расщепляются и усваиваются.

Важным фактором является учет уровня сахара в крови. Если уровень глюкозы повышен, необходимо регулировать потребление фруктов в своей диете, считает эксперт.

Чернышова не рекомендует употреблять фрукты непосредственно перед сном. Она советует их употреблять хотя бы за три-четыре часа до сна. При этом важно обсудить вопросы потребления фруктов с врачом, так как это зависит от общего состояния здоровья и пищеварительной системы человека.

В случае наличия гастрита или воспалительных заболеваний кишечника, свежие фрукты могут быть не рекомендованы, и вместо этого можно предпочесть запеченные фрукты. Однако это решается индивидуально в каждом конкретном случае, подчеркнула специалист.

Подпишитесь
«Ты же мужик»: Минобороны РФ обратилось к мужчинам страны через креативный ролик
20 апреля 03:33
Почему некоторые приморцы платят за проезд в автобусах со скидкой
19 апреля 01:11
Синергия усилий Группы Компаний «Аква-Ресурсы» и «Динамо» становится ключом к успехам
18 апреля 04:36
Приморье может обзавестись круглогодичным морским курортом
16 апреля 05:15
Около 1200 Чебурашек изъяли у китайского туриста в Приморье
15 апреля 00:10
Большую уборку в районе Зелёного Угла проводит глава Владивостока Константин Шестаков
22 апреля 05:15