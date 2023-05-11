Врач Чернышова посоветовала употреблять фрукты за четыре часа до сна

Чернышова не рекомендует употреблять фрукты непосредственно перед сном. Она советует их употреблять хотя бы за три-четыре часа до сна. При этом важно обсудить вопросы потребления фруктов с врачом, так как это зависит от общего состояния здоровья и пищеварительной системы человека.