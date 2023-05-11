Врач Чернышова посоветовала употреблять фрукты за четыре часа до сна

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В беседе с Pravda.Ru Чернышова объяснила, что в кишечнике не происходит гниение пищи. Все продукты перерабатываются пищеварительными ферментами, начиная с желудочного сока и заканчивая действием кишечного сока в двенадцатиперстной кишке. Углеводы и небольшое количество белка во фруктах успешно расщепляются и усваиваются.
Важным фактором является учет уровня сахара в крови. Если уровень глюкозы повышен, необходимо регулировать потребление фруктов в своей диете, считает эксперт.
Чернышова не рекомендует употреблять фрукты непосредственно перед сном. Она советует их употреблять хотя бы за три-четыре часа до сна. При этом важно обсудить вопросы потребления фруктов с врачом, так как это зависит от общего состояния здоровья и пищеварительной системы человека.
В случае наличия гастрита или воспалительных заболеваний кишечника, свежие фрукты могут быть не рекомендованы, и вместо этого можно предпочесть запеченные фрукты. Однако это решается индивидуально в каждом конкретном случае, подчеркнула специалист.